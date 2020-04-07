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"Жрать что будем?": Лукашенко ответил сторонникам жесткого карантина

7 апреля, 14:55

Станислав Кожемякин

Президент Беларуси резко отреагировал на предложения ввести эпидемиологические меры

Власти Беларуси не станут вводить карантин и жесткие эпидемиологические меры в связи с распространением коронавирусной эпидемии, которая уже начала отнимать жизни граждан страны.

Об этом на белорусском телевидении заявил президент Александр Лукашенко, объяснив это невозможностью остановить сельскохозяйственные работы в разгар посевной.

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"У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?" - резко сказал он.

Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию, а также взять на жесточайший контроль весь цикл сельхозработ в течение года, назвав это "задачей №1", важнее которой нет ничего.

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В то же время онлайн-петиция с призывом к властям страны ввести карантинные меры набрала более 150 тысяч подписей. Авторы документа считают, что в стране "происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей".

В этой же связи сын женщины, умершей от коронавируса, потребовал открыть судебное производство против самого Александра Лукашенко. Истец утверждает, что его мать не учли в статистике.

Стоит отметить, что, по официальным данным Минска, в стране насчитывается 700 инфицированных и 13 погибших от COVID-19.

Впрочем, президент и раньше объяснял невозможность объявить карантин. В частности, Лукашенко считает, что перевод людей на удаленную работу расколет общество, поскольку одни будут зарабатывать деньги, а другие – получать их просто так.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь карантин коронавирус Александр Лукашенко COVID-19

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