Журналистов из Южной Кореи не пустили на закрытие ядерного полигона в КНДР

Сегодня, 14:50

Ранее Северная Кореря приласила на мероприятие представителей СМИ из США, Южной Кореи, Китая, России и Великобритании

Фото: AFP
Фото: AFP

Журналистов из Южной Кореи не пустили на закрытие ядерного полигона в Пунгери, где ведутся работы по демонтажу оборудования. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство по объединению. 

"Правительство пыталось через канал связи в Пханмунджоме сообщить КНДР о наших журналистах, которые будут освещать демонтаж испытательного ядерного полигона в Пунгэри, но Северная Корея не согласилась на это", – заявили в южнокорейском ведомстве.

Ранее Северная Корея пригласила восемь южнокорейских журналистов на мероприятие, посвященное демонтажу своего ядерного полигона.

Сам же демонтаж ядерного полигона Пхунгериначался 15 мая. Публичная церемония закрытия ядерного полигона в КНДР пройдет 23-25 мая

Напомним, лидер КНДР заявил, что Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Как заявил лидер страны Ким Чен Ын, "с 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет". По его словам, страна закроет ядерный полигон на севере страны, чтобы подтвердить обещание остановить испытания.
журналисты, КНДР, закрытие, южная корея, ядерный полигон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну "ливийским сценарием", если тот не пойдет на уступки

Вчера, 12:45

Президент США грозился "уничтожить КНДР", если те не согласятся на ядерное разоружение

США

фото AFP

Трамп исключил реализацию "ливийской модели" в КНДР

17 Мая, 23:33

Трамп напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге "была опустошена", а ее лидер Муаммар Каддафи - убит
Загрузка...

США

фото AFP

В Белом доме сообщили о готовности Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

17 Мая, 21:26

Встреча между президентом США и лидером КНДР должна пройти в Сингапуре 12 июня

США

Фото: gettyimages

США выдвинули Северной Корее ультиматум о ядерном оружии - СМИ

17 Мая, 16:22

Вашингтон может исключить Пхеньян из списка государств-спонсоров терроризма, если КНДР вывезет эти ядерные объекты
Загрузка...