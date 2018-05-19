Журналистов из Южной Кореи не пустили на закрытие ядерного полигона в КНДР

Ранее Северная Кореря приласила на мероприятие представителей СМИ из США, Южной Кореи, Китая, России и Великобритании

Журналистов из Южной Кореи не пустили на закрытие ядерного полигона в Пунгери, где ведутся работы по демонтажу оборудования. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство по объединению.

"Правительство пыталось через канал связи в Пханмунджоме сообщить КНДР о наших журналистах, которые будут освещать демонтаж испытательного ядерного полигона в Пунгэри, но Северная Корея не согласилась на это", – заявили в южнокорейском ведомстве.

Ранее Северная Корея пригласила восемь южнокорейских журналистов на мероприятие, посвященное демонтажу своего ядерного полигона.

Сам же демонтаж ядерного полигона Пхунгериначался 15 мая. Публичная церемония закрытия ядерного полигона в КНДР пройдет 23-25 мая.

Напомним, лидер КНДР заявил, что Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Как заявил лидер страны Ким Чен Ын, "с 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет". По его словам, страна закроет ядерный полигон на севере страны, чтобы подтвердить обещание остановить испытания.