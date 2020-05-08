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Двойников внезапно "воскресшего" Ким Чен Ына сняли на видео

8 мая, 16:35

Станислав Кожемякин

Копии лидера КНДР нередко путешествуют вместе с ним, чтобы предотвратить покушение

Недавно появившимся на публике северокорейским диктатором Ким Чен Ыном может быть вовсе не он сам, а одна из его копий.

Так считает Daily Mirror, опубликовав видео с двойниками лидера КНДР.

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Издание представило ролик с Ким Чен Ыном – скорее всего, еще настоящим. На снятых кадрах он посетил испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в июле 2017 года.

Рядом с лидером видны люди в такой же одежде и с такими же прическами, как глава Северной Кореи. С одним из своих двойников Ким Чен Ын даже пообщался.

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Британское издание отмечает, что двойники Ким Чен Ына часто путешествовали с ним с практической целью – чтобы сорвать покушение.

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На этом фоне журналисты констатируют, что недавнее появление руководителя Северной Кореи на публике не опровергает информацию о его болезни или смерти.

Напомним, что 1 мая Ким Чен Ына впервые с 11 апреля посетил публичное мероприятие – открыл завод по производству удобрений. Вместе с ним была его сестра Ким Е Чен. Впрочем, соцсети сразу же заметили различия во внешности "оригинала" и "подделки".

Это породило пока что неподтвержденные официально слухи о состоянии диктатора – что он может быть тяжело болен либо даже мертв. Но в Южной Корее и США смотрят на это куда проще и считают, что Ким Чен Ын просто прячется от эпидемии коронавируса.

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КНДР двойники Ким Чен Ын Северная Корея

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