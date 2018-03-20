Жуткая ДТП в Нидерландах: пятеро погибших и пятеро раненых

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Тяжелая фура смяла небольшой микроавтобус

ДТП на юге Нидерландов унесла жизни пяти человек. Фото: twitter.com/DistrictBrabant
ДТП на юге Нидерландов унесла жизни пяти человек. Фото: twitter.com/DistrictBrabant

В понедельник, 19 марта, вечером пятеро человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в городе Хелмонд на юге Нидерландов.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает AP.

Полиция региона Восточный Брабант сообщает в твиттере, что четыре человека, путешествовавших на микроавтобусе, погибли сразу в результате аварии в 125 километрах к юго-востоку от Амстердама. Водитель грузовика получил серьезные ранения.

Позже скончался и пятый пострадавший в аварии, причины которой устанавливались.

По данным местных СМИ, пятеро человек погибли, и еще пятеро получили ранения, когда пассажирский фургон столкнулся с грузовиком. По меньшей мере четверо из погибших были в микроавтобусе. После аварии водитель грузовика оказался в ловушке своего автомобиля, сообщает издание nltimes.nl.

В результате ДТП белый фургон Ford Transit, в котором ехали девять человек, был сильно поврежден – передняя часть была разрушена, крыша согнулась, а металлические панели были искорежены.

Напомним, сутками ранее, 18 марта, в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека. На 48 км автодороги Киев – Овруч, вблизи с. Феневичи произошла авария с участием автомобилей BMW и ЗиЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.

А 17 марта в Индии 14 человек погибли в результате падения автобуса с моста.
автобус, ДТП, Нидерланды, жертвы, микроавтобус
Источник:

"Сегодня"

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