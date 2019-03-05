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Жуткая находка в Сирии: спутник снял кладбище с 300 жертвами ИГИЛ

Сегодня, 17:16

Российский военный спутник сфотографировал из космоса условия, в которых живут беженцы в лагере Эр-Рукбан

Фото: AFP
Жуткая находка в Сирии: спутник снял кладбище с 300 жертвами ИГИЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e91/8d4/5c7e918d45f8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e91/8d4/5c7e918d45f8e.jpg Другие страны Российский военный спутник сфотографировал из космоса условия, в которых живут беженцы в лагере Эр-Рукбан

Российские военные сообщили о ранее неизвестном захоронении рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" на подконтрольной боевикам "Исламского государства" территории Сирии и опубликовали спутниковые снимки обнаруженного кладбища.

"На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений", — сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Фото: mil.ru

Как уточнили в ведомстве, спутник смог зафиксировать реальные условия проживания беженцев.

Военные сообщают об антисанитарии в лагере, где отсутствуют продовольственные склады и пункты, а свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья.

Кроме того, большинство построек в "Эр-Рукбане" временные и не приспособлены для проживания людей зимой, часть беженцев вынуждена жить под навесами.

Напомним, на прошлой неделе, зачищая восточносирийский район Эль-Багуз, курдские бойцы из формирований "Сил демократической Сирии" обнаружили жуткую находку - захоронение нескольких десятков женских тел, которые были рабынями боевиков "Исламского государства".

Как сообщалось, этот регион считается последним оплотом боевиков ИГ, и курдские формирования готовятся к его штурму.

Также мы писали, что по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".

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Тег Сирия, кладбище, могила, исламское государство, ИГИЛ, братская могила

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