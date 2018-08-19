Жуткий град прошелся по Грузии – видео оцевидца

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Град величиной с куриное яйцо уничтожил урожай в главном виноградарском регионе страны


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Жители сел Ахметского муниципалитета региона Кахетии, главного виноградарского региона Грузии остались без урожая из-за обрушившегося на них в ночь на 19 августа града.

Стихия нанесла серьезный ущерб жителям сел Ахметского и Телавского муниципалитетов, затопив первые этажи домов, дворы и приусадебные участки, градины величиной в куриное яйцо полностью уничтожили урожай винограда, повалены деревья, повреждены дороги и линии электропередач, в результате чего многие жители остались без света.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, из Телави и Ахмета поступило более 100 вызовов с просьбой о помощи. На местах работают бригады спасателей и муниципальные службы, которые расчищают дороги и выкачивают воды из затопленных подвалов и домов местных жителей.

Сильный ливень минувшей ночью создал проблемы и в других регионах восточной Грузии, в том числе в Тбилиси, где было зафиксировано 127 вызовов спасателей, а также в городе Рустави и курортном поселке Цхнети, где сошли оползни.

Напомним, на днях Львов накрыл мощнейший ливень, а ветер и град на некоторых улицах остановили движение транспорта.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасности града и гроз в Киеве 19 августа.
урожай, Грузия, град, виноград
Источники:

Интерфакс, "Сегодня"

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