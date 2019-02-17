Смертельный пожар в Нью-Дели: владельца отеля арестовали
В результате жуткого пожара погибли 17 человек
В Нью-Дели полиция арестовала владельца отеля Arpit Palace, в котором в результате пожара погибли 17 человек. О этом сообщают местные СМИ.
Хозяин отеля Ракеш Гоэл скрывался от полиции. Мужчину арестовали в делийском аэропорту по прилету из Катара.
Как сообщили источники в полиции, следствие не исключает преднамеренного поджога гостиницы ради получения страховки за здание. Как выяснилось, у владельца отеля был большой долг, который он не имел возможности выплатить.
Напомним, пожар в отеле Arpit Palace в центре индийской столицы вспыхнул ночью 12 февраля. Во время масштабного пожара погибли 17 человек, более 30 – пострадали. На момент возгорания в отеле находились около 150 постояльцев, в том числе и иностранцы.
Кроме того, в ночь на 5 февраля пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По факту пожара начато расследование по подозрению в умышленном поджоге, на месте происшествия была задержана женщина. Позже стало известно, что подозреваемая не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет. Кроме того, она занималась поджогами и раньше. В частности, преступница находилась под следствием из-за поджога в магазине одежды.
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