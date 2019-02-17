Смертельный пожар в Нью-Дели: владельца отеля арестовали

В результате жуткого пожара погибли 17 человек

Фото: Twitter ANI.

Смертельный пожар в Нью-Дели: владельца отеля арестовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/90a/b47/5c690ab473b2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/90a/b47/5c690ab473b2a.jpg 2019-02-17T09:16:00+02:00 Другие страны В результате жуткого пожара погибли 17 человек

В Нью-Дели полиция арестовала владельца отеля Arpit Palace, в котором в результате пожара погибли 17 человек. О этом сообщают местные СМИ.

Хозяин отеля Ракеш Гоэл скрывался от полиции. Мужчину арестовали в делийском аэропорту по прилету из Катара.

Как сообщили источники в полиции, следствие не исключает преднамеренного поджога гостиницы ради получения страховки за здание. Как выяснилось, у владельца отеля был большой долг, который он не имел возможности выплатить.

Напомним, пожар в отеле Arpit Palace в центре индийской столицы вспыхнул ночью 12 февраля. Во время масштабного пожара погибли 17 человек, более 30 – пострадали. На момент возгорания в отеле находились около 150 постояльцев, в том числе и иностранцы.

Кроме того, в ночь на 5 февраля пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По факту пожара начато расследование по подозрению в умышленном поджоге, на месте происшествия была задержана женщина. Позже стало известно, что подозреваемая не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет. Кроме того, она занималась поджогами и раньше. В частности, преступница находилась под следствием из-за поджога в магазине одежды.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.