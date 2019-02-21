Жуткий пожар в жилом доме в Бангладеш: число жертв возросло до 81
Еще 50 человек были госпитализированы после пожара
В столице Бангладеш, городе Дакка, жертвами пожара в четырехэтажном жилом доме стали 81 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Кроме того, после пожара по меньшей мере 50 человек госпитализировали. Состояние некоторых из них медики оценивают как критическое.
Также известно, что охватившее дом пламя распространилось еще на четыре сооружения. Одной из версий причин возгорания стал взрыв газового баллона.
Ранее мы сообщали о 41 жертве пожара. Также мы писали, что жилое здание, в котором возник пожар, также использовалось в качестве склада химикатов.
Напомним, не так давно по меньшей мере девять человек погибли, 50 пострадали в результате взрыва отопительного котла на фабрике по пошиву одежды в округе Газипур в Бангладеш. В результате взрыва четырехэтажное здание фабрики, принадлежащей компании Multifabs Ltd, частично обрушилось.
Кроме того, сильные дожди и оползни унесли жизни не менее 134 человека в Бангладеш, многих из них похоронив в своих домах. Тогда власти открыли 18 приютов в наиболее пострадавших горных районах, где были эвакуированы 4500 человек.
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