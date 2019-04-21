Жуткий теракт в Шри-Ланке: число жертв растет почасово
Полиция продолжает публиковать трагическую статистику, сообщая о все новых жертвах
В Шри-Ланке продолжает расти количество жертв серии взрывов, которые прогремели в нескольких многолюдных местах страны.
Как сообщили в местной полиции, на данный момент известно о гибели как минимум 215 человек. Кроме того, порядки пяти сотен человек были ранены.
Напомним, ранее стало известно о 207 погибших в результате терактов на Шри-Ланке. Кроме того, полиция сообщала о задержании 7 человек, которые могут быть причастны к терактам. Подробности арестов пока не разглашаются.
Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.
Местный министр обороны Руван Вийеварден утверждает, что организаторы взрывов уже были установлены, а по данным полиции Коломбо, как минимум один из взрывов был совершен террористом-смертником.
В то же время, пока что ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
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