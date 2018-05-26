Жуткое ДТП пассажирского автобуса в Уганде: около полусотни жертв

На северо-западе Уганды пассажирский автобус столкнулся с трактором и грузовиком. В результате аварии погибли 48 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Международного комитета Красного Креста в Уганде Ирен Накасиита, среди погибших пассажиров автобуса было 16 детей.

Авария произошла в ночь с пятницы на субботу: пассажирский автобус, направлявшийся из города Лира в столицу Уганды Кампалу, врезался в трактор, который двигался по встречной полосе с выключенными фарами. После этого автобус развернуло, и он врезался в грузовик с прицепом, который перевозил пиво.

А в Соединенных Штатах произошла очередная автокатастрофа с участием школьного автобуса, в результате которой пострадали десятки детей.

Также ранее сообщалось, что в Италии в результате ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля погибли шесть человек. Легковой автомобиль врезался в бензовоз, после чего в "легковушку" врезался грузовик, перевозивший зерно.

В результате столкновения бензовоз загорелся, вследствие чего пять человек (двое детей и трое взрослых) – водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также водитель зерновоза – скончались на месте. Водитель бензовоза остался жив.