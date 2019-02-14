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Жуткое ДТП в Македонии: число жертв выросло, погиб известный спортсмен

Сегодня, 14:26

В связи с гибелью 25-летнего Йовича Трпевски баскетбольный клуб "Гостивар" просит перенести финал Кубка Македонии

Фото: AFP
Жуткое ДТП в Македонии: число жертв выросло, погиб известный спортсмен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55c/7f0/5c655c7f0865a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55c/7f0/5c655c7f0865a.jpg Другие страны В связи с гибелью 25-летнего Йовича Трпевски баскетбольный клуб "Гостивар" просит перенести финал Кубка Македонии

В Македонии увеличилось число погибших в результате дорожной аварии, произошедшей в пригороде столицы Скопье. Как сообщает местная пресса, на данный момент жертвами ДТП стали 15 человек, еще семеро потерпевших находятся в критическом состоянии.

В связи со случившимся руководство баскетбольного клуба "Гостивар" уже попросило перенести финальный турнир Кубка Македонии – среди погибших оказался 25-летний член команды Йовича Трпевски, сын члена парламента от второй по величине политсилы, Социал-демократического союза.

""Гостивар" не может участвовать в предстоящем Кубке Македонии, и мы требуем его безоговорочной отсрочки. В результате трагедии погиб наш игрок Йовича Трпевски. В связи с этим мы откладываем все матчи Второй и Молодежной лиг, запланированные на предстоящие выходные", – гласит заявление клуба.

Напомним, ранее сообщалось о 14 погибших в результате страшной аварии. Всего в автобусе в момент случившегося находились около полусотни человек.

Как уже сообщалось, водитель утверждает, что не помнит момент произошедшего – у него уже взяли кровь и мочу для анализа. По словам пассажиров, события развивались очень стремительно: в какой-то момент автобус выехал на встречную полосу, сбил отбойник, выехал со склона и перевернулся на бок.

 

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Тег автобус, авария, ДТП, Македония, жертвы, дорожное происшествие

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