Жуткое извержение вулкана в Гватемале: количество жертв возросло

Пропавшими без вести до сих пор считаются 276 человек

Количество погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, которое произошло в начале июня, увеличилось до 147 человек.

Пропавшими без вести после удара стихии до сих пор числятся 276 гватемальцев.

Эксперты установили личности еще 9 погибших, среди них – 12-летний мальчик.

Вулкан Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Вулкан расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.

Как мы писали, 3 июня в Гватемале произошло самое мощное за последние более чем 40 лет и второе в этом году извержение вулкана Фуэго. Жертвами стихии в первые сутки стали около 25 человек, в том числе трое детей, почти 300 пострадали.

Восьмикилометровый поток раскаленной лавы с густым шлейфом черного дыма и пепла накрыли столицу Гватемалу и другие регионы страны.

Также стало известно, что по склонам вулкана стала сходить лава, и в связи с этим спасательные работы приостановлены. В Национальном институте сейсмологии и вулканологии отметили, что ширина потоков раскаленной породы составляет 30-40 метров и высотой до 4-5 метров. В итоге ученые порекомендовали объявить тревогу, так как схождение лавы может нарушить движение в окрестностях вулкана.