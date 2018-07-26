Жуткое извержение вулкана в Гватемале: количество жертв возросло

Вчера, 12:53

Пропавшими без вести до сих пор считаются 276 человек


Количество погибших в результате  извержения вулкана Фуэго в Гватемале, которое произошло в начале июня, увеличилось до 147 человек. 
Пропавшими без вести после удара стихии до сих пор числятся 276 гватемальцев.

Эксперты установили личности еще 9 погибших, среди них – 12-летний мальчик. 

Вулкан Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Вулкан расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.

Как мы писали, 3 июня в Гватемале произошло самое мощное за последние более чем 40 лет и второе в этом году извержение вулкана Фуэго. Жертвами стихии в первые сутки стали около 25 человек, в том числе трое детей, почти 300 пострадали.

Восьмикилометровый поток раскаленной лавы с густым шлейфом черного дыма и пепла накрыли столицу Гватемалу и другие регионы страны.

Также стало известно, что по склонам вулкана стала сходить лава, и в связи с этим спасательные работы приостановлены. В Национальном институте сейсмологии и вулканологии отметили, что ширина потоков раскаленной породы составляет 30-40 метров и высотой до 4-5 метров. В итоге ученые порекомендовали объявить тревогу, так как схождение лавы может нарушить движение в окрестностях вулкана.
Гватемала, вулкан, извержение, Фуэго
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Подробности извержения вулкана в Гватемале: десятки жертв и сотни раненых

4 Июня, 08:12

Из пострадавшего района пришлось эвакуировать тысячи местных жителей

Другие страны

фото AFP

В Гватемале растет число жертв извержения вулкана

8 Июня, 03:43

Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале достигло 109 человек
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

В Гватемале объявили срочную эвакуацию из-за извержения вулкана

6 Июня, 02:23

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 69 человек

Другие страны

Фото: AFP

От мощного извержения вулкана в Гватемале погибли 125 человек

20 Июля, 11:48

Еще 300 считаются пропавшими без вести
Загрузка...