Знаменитая "ломанная" пирамида теперь доступна для экскурсий

Людям разрешили спускаться узким тоннелем до двух комнат, находящихся глубоко внутри пирамиды

Египет открыл для туристов уникальную "ломаную" пирамиду – фараона Снофру. Ее возраст – четыре с половиной тысячи лет. Построили ее на мягкой иловой глине, поэтому со временем конструкция сдвинулась вниз.

На реставрацию ушло много лет. Теперь туристы могут спускаться узким тоннелем до двух комнат, находящихся глубоко внутри пирамиды.

Для обзора также открыты мумии, маски и орудия труда, которые нашли во время раскопок.

Ранее сообщалось, что американские ученые из Института исследования Древнего Египта выяснили, что при строительстве Великой пирамиды Гизы (пирамида Хеопса) были допущены ошибки, из-за которых ее основание не представляет собой идеальный квадрат. Исследователи считают, что, несмотря на наличие развитых инженерных навыков, египтяне просчитались и не сделали стороны сооружения равными по длине, сообщает Science Alert.

Несмотря на имеющиеся научные доказательства, что пирамиды были построены древними египтянами, существуют альтернативные версии, согласно которым эти сооружения воздвигнуты с помощью технологий, доступных только развитым цивилизациям. Так, идеальная геометрия пирамид – это якобы признак деятельности инопланетян.

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