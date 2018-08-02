Знаменитый Остров Пасхи cменит название

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ, ускоряющий процесс рассмотрения законопроекта о переименовании Острова Пасхи в Рапа-Нуи.

"Мы придали чрезвычайную срочность законопроекту, который подготовила какое-то время назад группа депутатов, чтобы внести изменения в конституцию Чили и переименовать остров, который будет называться не Остров Пасхи, как сейчас, а Рапа-Нуи – Остров Пасхи", – сказал Пиньера.

По словам президента, таким образом название острова будет "отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции".

Заявление Пиньеры было приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова, направленных на защиту хрупкой местной экосистемы. Согласно ужесточенным нормам, туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней.

Остров Пасхи, известный расположенными на нем каменными статуями моаи, находится в Тихом океане в 3700 км от берега континентальной части Чили. Недавно американские ученые установили, что знаменитые огромные статуи были созданы самими островитянами, без помощи извне.

В 1995 году созданный на территории Острова Пасхи национальный парк был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее король Свазиленда переименовал страну. Таким образом он отметил 50-летие со дня независимости Свазиленда от британского правления.