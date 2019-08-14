Золото или документы: в деле Атамбаева всплыл загадочный розовый пакет

Киргизы обвинили замминистра внутренних дел в присвоении денег, золота и бриллиантов задержанного экс-президента

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и замглавы МВД Курсан Асанов. Фото: скриншот

После того, как экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался властям в результате штурма его резиденции в пригороде Бишкека, замглавы МВД Курсан Асанов присвоил драгоценности и деньги бывшего лидера.

В Интернет попало видно переговоров между Асановым и Атамбаевым перед капитуляцией последнего 8 августа. Пользователи обратили внимание на розовый конверт, который лежал между мужчинами.

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По данным анонимного автора видео, в сумке лежали деньги, золото и бриллианты, которые замминистра вместо того, чтобы отдать следователям в качестве вещественного доказательства, оставил себе.

В то же время, ссылаясь на адвоката замглавы основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана, сайт 24.kg сообщает, что в пакете находились материалы для защиты экс-президента на суде.

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По его словам, пакет был благополучно доставлен адвокату бывшего киргизского лидера Сергею Слесареву.

Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш стянули силовиков, чтобы его задержать. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

На следующий день силовики предприняли вторую попытку штурма, которая увенчалась успехом – бывший лидер согласился покинуть свою резиденцию вместе с правоохранителями, после чего был доставлен в столицу и помещен в СИЗО.

После случившегося к подозрениям в незаконном ;обогащении, завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита, добавились обвинения в убийстве спецназовца в ходе штурма.

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