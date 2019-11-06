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Золотой унитаз с бриллиантами продают в Шанхае: видео

6 ноября, 17:39

Ювелирная фирма-производитель уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса

Золотой унитаз с бриллиантами предлагают богачам в Шанхае. Стоит такое сантехническое чудо 1 млн 300 тыс. долларов. Алмазная пыль нанесена на сиденье и крышку, которая еще и пуленепробиваемая. Туалет просто по-богатому красив, и никаких технологических инноваций пользователям не предлагают. Производитель – гонконгская ювелирная фирма, уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Хочет, чтобы унитаз признали имеющим самое большое в мире количество бриллиантов – их 40 тысяч. Есть ли потенциальные покупатели, ювелиры не признаются.

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А если произведение искусства все же продадут, владельцам нужно будет внимательно следить за сокровищем, чтобы не украли. Ведь недавно новости "Сегодня" сообщали о том, как золотой унитаз был украден в Англии из замка, в котором родился Черчилль. Тот золотой унитаз является функционирующим произведением искусства, созданным итальянским художником Маурицио Каттеланой и получившим название "Америка". В свое время работа выставлялась в нью-йоркском музее Гуггенхайма и даже предлагалась в аренду президенту США Дональду Трампу.

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золото бриллиант унитаз Шанхай

Источник: Сегодня

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