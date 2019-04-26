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Зомби-апокалипсис сегодня: в Беларуси создали "машину будущего"

Сегодня, 04:45

"Отец" фантастического автомобиля утверждает, что создал свою конструкцию за полтора года


Житель белорусского города Могилев, который президент Александр Лукашенко в прошлом году назвал "русским городом", собственноручно создал настоящую фантастическую машину на случай зомби-апокалипсиса.

Чудо-машину мужчина сконструировал по просьбе сына-подростка, который увлекается компьютерными играми и в виртуальном мире охотится на зомби на похожем транспорте.

За основу своего изобретения белорус взял две модели "Волги", добавил четыре листа металла, грубое стекло, а готовый псевдоброневик оборудовал имитацией пулеметов и боеприпасов.

Как ни странно, но такая чудо-техника даже оказалась на ходу.

До начала работы над необычной машиной мужчина не умел даже сваривать металл.

Новоиспеченный конструктор утверждает, что денег на свое изобретение потратил немного, а на работу над созданием железного "зверя" у него ушло полтора года.

Напомним, ранее мы писали о другом изобретателе из российской республики Татарстан, который создал настоящую "карету" из старого "Москвича" и упряжки с лошадью.

А вот житель Киевской области собственноручно собрал автомобиль, который выглядит один в один как из фантастического фильма "Чужой".

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Тег Беларусь, машина, изобретение, зомби, конструктор, самодельный

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