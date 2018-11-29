Зурабишвили и Украина: что изменится в украинско-грузинских отношениях

В Грузии состоялся второй тур президентских выборов. Согласно официальным данным, обнародованном Центральной избирательной комиссией, победу на них одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". За Зурабишвили отдали свои голоса 59, 52% граждан Грузии. Ее оппонент, представитель партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, получил 40,48% голосов.

Саакашвили уже призвал грузинское общество не признавать результаты выборов и инициировал акции гражданского неповиновения. Отметим, что Саакашвили сделал это пребывая в Нидерландах: в Грузию, где в отношении него возбужден ряд уголовных дел и даже имеются приговоры судов, предусматривающие лишение свободы, экс-президенту въезд заказан.

Кто такая Зурабишвили

Саломе Зурабишвили происходит из известной грузинской семьи, которая в начале 20-х годов была вынуждена эмигрировать во Францию. Родившаяся в Париже Саломе выбрала для себя профессию дипломата и на этой стезе сделала блестящую карьеру. Зурабишвили работала в посольствах Франции в ряде стран, включая Италия и США, представляла Французскую республику в НАТО и Евросоюзе. В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.

После победы на выборах Михеил Саакашвили предложил Зурабишвили возглавить МИД Грузии. Проработала она на этой должности немногим более полутора лет: в результате конфликта со спикером грузинского парламента Нино Бурджанадзе в октябре 2005-го Зурабишвили была отправлена в отставку. Экс-глава МИД создала собственную политическую силу – "Путь Грузии" и ушла в оппозицию к президенту Саакашвили. В 2010 году Зурабишвили объявила об уходе из политики.

Тем не менее, именно она стала тем кандидатом, на которую сделала ставку правящая в стране "Грузинская мечта" и ее лидер Бидзина Иванишвили. Формально Зурабишвили шла на выборы, как независимый кандидат, однако "Грузинская мечта" со старта выборов оказывала ей всяческую поддержку, а затем поддержала официально.

Отметим, что вследствие целой череды конституционных реформ, начатых еще президентом Саакашвили и продолжавшихся вплоть до лета нынешнего года, полномочия президента Грузии оказались максимально ограничены. По сути, сегодня глава грузинского государства – политическая фигура, выполняющая церемониальные и представительские функции.

С другой стороны, именно президент представляет Грузию в международных отношениях, с согласия правительства ведет международные переговоры, назначает и снимает послов (представление на послов, впрочем, также предлагает правительство).

Не следует также забывать, что Саломе Зурабишвили не только профессиональный дипломат, имеющий серьезные связи в европейском политикуме. За время работы в Грузии она неплохо проявила себя и в качестве политика. Причем отличающегося принципиальностью и неуступчивостью. Таким образом, определенный вес ее слово, в отличие от полномочий, иметь будет.

Украина-Грузия. Все останется как прежде

Тем не менее, считают эксперты, этого веса будет явно недостаточно, чтобы избрание Зурабишвили несло с собой серьезные изменения во внешней политике Грузии.

"Результаты нынешних выборов сигнализируют о том, что в Грузии остается стабильность по отношению к предыдущему периоду. Во власти остаются те же силы. Отсюда ожидать каких-либо глобальных изменений во внешней политике не стоит. Разве что, как пишут сегодня французские СМИ, с которыми я сегодня успел ознакомиться, Франция усилит свое влияние в этой стране. И сама Зурабишвили тесно связана с Францией, и у Иванишвили, как пишет французская пресса, есть паспорт этой страны. Но, на мой взгляд, это теоретические варианты", – сказал рассказал сайту "Сегодня" директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

По его словам, ожидать, что украинско-грузинские взаимоотношения вернутся к уровню, который наблюдался во времена президентов Ющенко и Саакашвили, не приходится. Однако связано это, в первую очередь, с внешними причинами.

"Сейчас Грузия от нас дистанцируется, потому что мы проблемные. У них тоже проблемы с Россией, но они хотят уходить от них. Потому и отдаляются от Украины", – считает Павел Рудяков.

В то же время политолог Владимир Фесенко связывает определенное охлаждение взаимоотношений с фигурой экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

"В 2014 и особенно в 2015 годах раздражающим фактором в украинско-грузинских взаимоотношениях была фигура Саакашвили (В 2015 году Саакашвили занимал должности советника президента Петра Порошенко и главы Одесской ОГА, - "Сегодня"). Как только Саакашвили стал выступать против Порошенко, отношения между Грузией и Украиной стали улучшаться. Эта тенденция наблюдается и сейчас, думаю, она продолжится и впредь", – отметил сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

По его словам, на улучшение отношений может сыграть и личностный фактор.

"Думаю, Порошенко и Зурабишвили, скорее всего, знакомы друг с другом еще по дипломатической работе и работе на государственных должностях после Оранжевой революции. И это тоже может придать положительный импульс. Другое дело, что у нас приближается активная фаза президентских выборов, потому нам некоторое время будет не до активной дипломатии. И до завершения выборов в Украине сложно говорить, насколько они могут улучшиться в будущем", – отметил политолог.

Эксперт Украинского института международной политики Ростислав Томенчук также полагает, что на сегодняшний день отношения между двумя странами пребывают на хорошем уровне. Томенчук отметил, что на протяжении последних лет страны сотрудничали в формате Восточного партнерства, на межпарламентском и на межправительственном уровнях.

Тем не менее, Украина и Грузия имеют значительный потенциал для сближения позиций по целому ряду вопросов. Так, эксперт по вопросам международной безопасности Борис Парахонский полагает, что наши страны могли бы усилить сотрудничество в обороной сфере и по вопросам безопасности в Черноморском регионе.

"Например, насколько мне известно, Саломе Зурабишвили осудила пиратские действия России в Азовском море. Позиция понятна: вопрос безопасности в Черноморском регионе имеет для Грузии первостепенное значение. Потому именно в этой сфере можно ожидать серьезного сотрудничества между нашими странами", – сказал Борис Парахонский.

Кроме того, Украина и Грузия могли бы более согласованно действовать в вопросах евроатлантической интеграции.

"Если они сообща будут идти, договариваться между собой, здесь может быть прорыв. Достаточно вспомнить недалекую историю, когда европейские страны вступали в Евросоюз "пакетом". И здесь Украина, Грузия, Молдова могут идти пакетом в ЕС, Грузия с Украиной- пакетом в НАТО", – отметил Борис Парахонский.

С Москвой Тбилиси конфликтовать не будет

Можно ли ожидать с избранием Саломе Зурабишвили президентом Грузии каких-либо существенных изменений и в грузино-российские отношениях? Эксперты на этот счет единодушны, отмечая, что до системного решения накопившихся проблем, включая проблему Абхазии и Южной Осетии, отношения между Грузией и Россией будут оставаться латентно-прохладными. Грузинские власти хотели бы решить эти вопросы и восстановить взаимоотношения с соседним государством, но не за счет национальных интересов.