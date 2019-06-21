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Зурабишвили о ситуации в Грузии: "Россия наш враг и оккупант"

21 июня, 15:27

"Пятая колонна" Москвы может быть еще опасней, чем открытая агрессия, считает грузинский лидер

Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome
Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая срочно завершила зарубежный визит и прибыла на родину, заявила, что Россия является врагом и указала на опасность пророссийских сил в стране. Об этом она написала в Facebook.

Она призвала общественность к спокойствию.

"Это было очень большое преступление, которое случилось сегодня, факт подрывающий достоинство страны. Однако это не оправдывает искусственно поднятую волну антигосударственных действий, призывов, сделанных как внутри страны, так и за ее пределами, направленных на вторжение в парламент и свержение правительства. Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею "пятая колонна", возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия", – написала Зурабишвили.

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Грузинский лидер добавила, что пришло время отреагировать государству на все нарушения и установить порядок, а также не дать возможности деструктивным силам Москвы реализовать свои планы.

"Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России и сегодня это ее самое опасное оружие. Тем, кто поощряет и способствует внутреннему противостоянию, является проводником российской политики и реализатором ее планов. Посмотрите, кто постоянно пытается превратить любую проблему в очаг дестабилизации и тогда на многое прольется свет", – подчеркнула она.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.


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Тег Россия, Грузия, протесты, Зурабишвили

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