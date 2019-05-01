Зурабишвили: Планы России в Грузии провалились

За десятилетие оккупации Южной Осетии и Абхазии, Москва так и не добилась главное своей цели, считает грузинский лидер

Саломе Зурабишвили. Фото: Getty Images

После военного вторжения, Россия продолжает применять в Грузии тактику ползучей оккупации. Однако грузинский лидер Саломе Зурабишвили отметила, что российская оккупация так не изменила стремления грузинского народа к вступлению в ЕС и НАТО – планы Москвы провалились.

Об этом она сказала в интервью "Голосу Америки".

По ее словам, десятилетняя российская военная оккупация Южной Осетии и Абхазии не смогла сломить волю ее страны к сохранению суверенитета, и Россия никогда не будет иметь права вето в отношении трансатлантического вектора Грузии.

"Несмотря на оккупированные территории и ... постоянное, каждодневное давление с захватом заложников, с гуманитарным давлением на население с обеих сторон линии оккупации, это не стало победой для России, потому что Грузия продолжает проводить свою линию и по-прежнему твердо намерена вступить в ЕС и НАТО. Думаю, в этом и состояла конечная цель России – повлиять на решимость Грузии. Это стало победой Грузии, а не России", – сказала Зурабишвили.

Напомним, в начале апреля министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани "успокоил" Москву – отношения Грузии с НАТО не направлены против кого-либо. Он пояснил, что Грузия сотрудничеством с Западом лишь усиливает свою обороноспособность, и ни о какой агрессии даже не помышляет.

Также мы писали, что, если возникнет перспектива еще одной российско-грузинской войны, а Грузия при этом будет в НАТО, будет задействована статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но большая часть Альянса просто не станет воевать с РФ. Читайте подробней в материале "Сегодня", что на самом деле пообещал Столтенберг и каковы шансы Тбилиси вступить в Альянс.

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