Звезда культового российского фильма вышел в открытое море в ванной: видео

Актер поддержал безумную идею друга

Переплыть Финский залив в горячей купели решился финский изобретатель Янне Кяполехто, Компанию ему составил Вилле Хаапасало – известный финский актер. Он сыграл одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты", актер которого Алексей Булдаков умер в этом году.

Во время заплыва Кяполехто и Хаапасало все время сидели в круглой ванной, наполненной 1200 литрами воды. Саму емкость установили на плоту, оборудованном двумя двигателями, солнечными панелями и навигатором. Отчаянные путешественники признались – водная прогулка была приятной благодаря погоде. А единственным огорчением стали холодные колбаски, потому что с плота выпал гриль для барбекю.

Ученый Кяполехто не впервые отправляется в необычное путешествие. В прошлом году он уже переплывал Финский залив в сауне с солнечными батареями.

Тогда 82 километра он преодолел за 16 часов. Плыть мешали полутораметровые волны и сильный ветер. В этот раз путешествие прошло быстрее. Путь из Хельсинки в Таллин – любители бани преодолели за 10 часов.

"У нас тут тепленькая водичка. Мы также уже попробовали порыбачить. Погода очень комфортная, так тепло. Нам было бы туго, если бы было холодно", – говорит изобретатель Янне Кяпюлехто.

Напомним, "Сегодня" рассказывали, как нетрезвый россиянин на спор вплавь незаконно пересек границу с ЕС – гражданин РФ поспорил с друзьями на две бутылки водки, что сплавает в Эстонию и обратно, но в дело вмешались пограничники.

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