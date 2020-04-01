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Звезда тенниса Джокович на карантине тренируется со сковородкой (видео)

1 апреля, 19:38

Сергей Пономаренко

В сети появилось видео тренировки знаменитого теннисиста

Звезда спорта – теннисист Новак Джокович, вопреки вспышке коронавируса, не прекращает тренироваться. Правда, вместо теннисной ракетки он использует сковородку. В сети появилось видео, как Джокович вместе со своим другом прямо посреди гостиной играет в теннис. При этом мячики – настоящие. Игрок шутит: соревнования никогда не прекращаются, а карантин, в конце концов, закончится.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как знаменитый теннисист Стэн Вавринка развлекается на карантине.Спортсмен честно соблюдает все меры предосторожности, а чтобы не скучать, увлекся фото- и видеоколлажами. Своими плодами творчества поделился в Instagram.

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Теннисист устроил ужин с большим плюшевым медвежонком, затем показал комнату, в которой – путем фонтамонтажа, поместил еще несколько своих изображений. Также он показал тренировку со со своими "фото-клонами", а "вишенкой на торте" стало видео празднования дня рождения спортсмена – 28 марта Стэну исполнилось 34 года. Вокруг стола Вавринка разместил своих "видео-клонов".

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Также мы писали, что коронавиросом заразился знаменитый в прошлом американский теннисист Патрик Макинрой. Причем 53-летний спортсмен не стал сразу же бить в набат, а сообщил о болезни, когда она уже пошла на спад.

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спорт карантин теннис Новак Джокович

Источник: Сегодня

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