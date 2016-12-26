Здоровые почки: что необходимо учесть?

Почки являются жизненно важным органом. И когда в их работе наблюдается сбой, от этого страдает весь организм.

Почки выполняют колоссальный объем работы: очищают кровь от токсинов и шлаков, поддерживают водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, выделяют гормоны, стимулирующие образование гемоглобина, регулируют метаболизм, влияют на количество кальция в крови и выработку витамина D и даже помогают регулировать артериальное давление.

Здоровые почки очищают кровь около 300 раз за сутки, то есть в среднем каждый день через них проходит 1500 литров крови.

Что же нужно и чего не стоит делать, чтобы сохранить почки здоровыми?

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