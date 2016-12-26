Здоровые почки: что необходимо учесть?

Почки являются жизненно важным органом. И когда в их работе наблюдается сбой, от этого страдает весь организм.

Почки выполняют колоссальный объем работы: очищают кровь от токсинов и шлаков, поддерживают водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, выделяют гормоны, стимулирующие образование гемоглобина, регулируют метаболизм, влияют на количество кальция в крови и выработку витамина D и даже помогают регулировать артериальное давление.

Здоровые почки очищают кровь около 300 раз за сутки, то есть в среднем каждый день через них проходит 1500 литров крови.

Что же нужно и чего не стоит делать, чтобы сохранить почки здоровыми?

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Почки во внимании: какое у вас питание?

Почкам не все равно, как вы питаетесь. Ведь от вашего рациона непосредственно зависит их объем работы. Для хорошего функционирования почек ежедневно необходимо употреблять до 2,3 мг витамина В6. Он содержится в птице, рыбе, молоке, яйцах, картофеле, чесноке, дыне, пшеничных отрубях. Также для почек полезны огурцы, тыква, кабачок, сладкий перец, арбуз, земляника, укроп, сельдерей, салат и петрушка.

А вот от полуфабрикатов, кофе и газированных напитков они, мягко говоря, не в восторге. Как и от чрезмерного употребления соленой пищи. Суточная норма соли для здорового человека составляет не более 5 г (чайной ложки) в день. Все, что свыше, уже заставляет почки работать сверх нормы. Вредно и употребление большого количества мяса. Ведь в нем содержится белок, который организм выводит через почки. Если они не справляются с этим заданием, то в них начинают образовываться камни. Это не значит, что от белковой пищи надо полностью отказаться: она должна присутствовать в рационе, но в умеренном количестве.

Воды глоточек – радость для почек

Чистая вода для почек является настоящим напитком здоровья. Она необходима организму для выведения вредных веществ. Употребление достаточного количества воды помогает почкам исправно работать.

Врачи отмечают, что риск образования камней в почках в два раза выше среди людей, которые не пьют достаточное количество воды. Суточная норма потребления жидкости для каждого человека индивидуальна и зависит от многих факторов: пола, физической нагрузки, массы тела, климата, общего состояния здоровья и т.д. Но, по словам специалистов, приблизительно для нормальной работы почек при отсутствии заболеваний взрослому человеку необходимо выпивать 2 литра чистой воды в день.

У почек нет настроения от вредного поведения

Вредные привычки потому и называются вредными, что наносят удар по всему организму. И почки здесь не исключение. Алкоголь и курение ухудшают их функционирование, заставляя работать в несколько раз интенсивнее, чтобы избавить организм от поступивших токсинов.

Также под воздействием никотина ухудшается микроциркуляция в сосудах. А чем меньше крови поступает к почкам, тем хуже они работают. Кроме того, курильщики находятся в группе риска развития рака почки. И в этом отношении, стоит отметить, опасны не только сигареты, но и сигары и трубки.

Негативное влияние на работу почек имеет хроническое недосыпание, ведь во время сна происходит восстановление клеток организма, в том числе почечной ткани.

Почки грустят, когда постоянно сидят

Чтобы сохранить почки здоровыми, нужно двигаться. Сидячая работа и малоподвижный образ жизни способствуют застою жидкостей, уменьшению скорости кровотока, изменению состава крови, то есть усложняет работу выделительной системы. Для восстановления правильной циркуляции крови, необходимо делать небольшую разминку или гимнастику каждый час. Следует помнить, что регулярные физические упражнения предотвратят возникновение камней в почках. Но здесь главное не переусердствовать. Ведь резкое повышение физической активности может спровоцировать развитие некроза скелетных мышц, что, в свою очередь, чревато поступлением слишком большого количества токсинов в почки.

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Правильная тактика: здоровая профилактика

Врачи еще называют почки «немым органом», так как снижение почечной функции развивается чаще всего без проявления каких-либо внешних симптомов. Поэтому очень важно проходить профилактические исследования у специалистов, сдавать общие анализы крови и мочи, которые помогут вовремя выявить нарушения функции почек и начать лечение еще до развития необратимых процессов и осложнений.

А если у вас бывает боль в промежности с иррадиацией в поясницу, трудности с мочеиспусканием, повышение температуры без симптомов вирусной инфекции, возникает тошнота – нужно немедленно обратиться к специалисту.

Врачи в комплексном лечении часто назначают фитопрепараты. При этом важно, насколько ответственный производитель растительного средства, какое сырье используется для его производства и существуют ли доказательства его эффективности. Например, фитопрепарат Канефрон Н от Бионорики (Германия) изготовлен из экологически чистого сырья с применением максимально щадящих методов обработки экстрактов, что порзволяет сохранить максимум активных веществ. В результате Канефрон Н борется с воспалением в мочевых путях, снимает спазмы, оказывает антисептическое действие, улучшает мочеиспускание, что доказано во многих исследованиях. Это лекарство назначают при профилактике воспалительных заболеваний почек (пиелонефрит) и мочевого пузыря (цистит). При острых инфекционных заболеваниях оно обычно дополняет антибактериальную терапию. Однако стоит помнить, что рекомендации по особенностям схемы лечения и продолжительности терапии Канефроном Н должен давать врач.

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Регистрационное свидетельство на лекарственный препарат №UA/4708/01/01 (капли) от 26.12.2016г. Регистрационное свидетельство на лекарственный препарат №UA/4708/02/01 (таблетки) от 26.12.2016г