Усім відомо, що Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал — осмій. У бажанні заробити легкі гроші, директор ТРЦ Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти коштовним об'єктом. Усе б нічого, якби на її шляху не з'явилися 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись заради єдиної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю
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Режисер-постановник: Аркадій Непиталюк. У ролях: Володимир Горянський, Гарік Корогодський, Олександр Скічко, Олена Лавренюк, Ольга Фреймут, Анатолій Анатоліч, Сергій Бабкін, Сніжана Бабкіна, Ксенія Жданова, Олександр Піскунов. Продюсер: Сергій Лавренюк
Дике поле
Герман змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник. Тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес – стару бензоколонку. Разом з нею – друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля та залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике Поле?
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Режисер-постановник: Ярослав Лодигін. У ролях: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Євгенія Муц, Сергій Жадан. Продюсер: Володимир Яценко
Донбас
Тринадцять коротких сюжетів показують панораму життя на окупованих територіях, від трагедії до комічного фарсу. «Зелені чоловічки» не можуть пригадати назву свого «рідного містечка, тут поруч». Німецького журналіста на блокпосту зустрічають криком «фашиста зловили!». Тут святкують весілля та влаштовують вуличні розправи, експропріюють на благо «республік» машини та гроші, живуть у підвалах, рятуючись від обстрілів.
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Режисер: Сергій Лозниця. У ролях: Валеріу Андрюце, Георгій Делієв, Наталія Бузько, Вадим Дубовський. Продюсер: Хайно Декерт, Денис Іванов
Позивний "Бандерас"
Восени 2014 в зоні АТО, група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села «Бандераса», яке він давно покинув, й жителі якого ставляться до нього як до зрадника
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Режисер-постановник: Заза Буадзе. Продюсери: Сергій Баранов, Ігор Волков. У ролях: Антон Андрющенко, Олег Шульга, Юлія Чепурко, Олег Волощенко, Сергій Лефор, Микола Змєєвський, Володимир Романко, Олег Онещак
Пригоди S Миколая
Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема, чия сім'я щойно переїхала з великого міста до будинку у Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая неочікувано з'являється сам Миколай. Насправді це злодій у костюмі чарівника. Хлопчику разом з сестрою-підлітком і місцевими дітлахами доводиться проявити справжню згуртованість, сміливість і винахідливість, аби перемогти злодія і врятувати справжнього Святого.
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Режисер-постановник: Семен Горов. У ролях: Максим Лучак, Василь Вірастюк, Марія Єфросиніна, Григорій Боковенко. Продюсер: Марія Каель.
Свінгери
Усіх персонажів стрічки об"єднує бажання флірту – з партнером на вечорі свінгу чи з випадковим знайомим на балконі. Заможний альфа-самець Ігор нудьгує в компанії своєї дівчини Ілони – гламурної світської левиці, яка більше за нього самого любить його гроші й хоче стати дизайнеркою піжам за його рахунок. Тим часом в хрущовку повертається з роботи лікар-пульмонолог Андрій: його дружина Ірина в халаті та бігуді вимагає сексу, на який у нього немає ані сил, ані бажання. 10 років рутини у шлюбі вбили будь-яку пристрасть в цій парі.
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Режисер-постановник: Андрейс Екіс. У ролях: Михайло Кукуюк, Оля Полякова, В’ячеслав Довженко, Ганна Саліванчук, Даша Астаф’єва, Любомир Валівоць, Олексій Вертинський. Продюсери: Андрій Ногін, Олеся Ногіна, Андрій Фесяк
Секс і нічого особистого
Коли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на Новорічні свята до свого друга Василя. Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина.
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Режисер-постановник: Ольга Ряшина. У ролях: Роман Луцький, Наталя Мазур, Сергій Притула, Анжеліка Ніколаєва. Продюсери: Юрій Мінзянов, Влад Ряшин
Сотка
Молодий працівник супермаркету, Леопольд Барановський, стає володарем незвичайного піджака, в кишені якого ніколи не закінчуються стодоларові купюри. Життя Леопольда і його найкращого друга Льохи заграло новими фарбами — ресторани, бутики, нові автомобілі та абсолютно все, чого забажає їх душа. Але у піджака є справжній господар — Віктор Хмара (кандидат в мери великого приморського міста).
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Режисер-постановник: Олександр Бєляк. У ролях: Олександр Пономарьов, Євген Капорін, Михайло Богдасаров, Катерина Кістень, Олексій Смолка. Продюсер: Олександр Бєляк
Таємний щоденник Симона Петлюри
Україна, 1917-1921 роки. Триває відчайдушна боротьба за незалежність Української Народної Республіки. Лідер УНР Симон Петлюра змушений емігрувати до Парижа. Але й там через дії агентів Москви його життя постійно під загрозою...
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Режисер-постановник: Олесь Янчук. У ролях: Сергій Фролов, Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Євген Нищук, Олег Треповський. Продюсери: Олесь Янчук, Аскольд Лозинський
DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ
34-річний Дзідзьо спізнюється на літак до Португалії, де його чекає мама. Мама розгнівана вчинком сина, який живе її коштом, та виганяє Дзідзьо з квартири. Хлопець починає нове життя у старій дідовій хаті. З'ясовується і його велика таємниця: він - НЕЗАЙМАНИЙ
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Режисер-постановник: Михайло Хома / Тарас Дронь. У ролях: Михайло Хома (Дзідзьо), Сергій Либа (Бодя Павук), Анна Тихомирова (Квітка). Продюсери: Анатолій Безух, Михайло Хома, Діана Юраш
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