Свінгери

Усіх персонажів стрічки об"єднує бажання флірту – з партнером на вечорі свінгу чи з випадковим знайомим на балконі. Заможний альфа-самець Ігор нудьгує в компанії своєї дівчини Ілони – гламурної світської левиці, яка більше за нього самого любить його гроші й хоче стати дизайнеркою піжам за його рахунок. Тим часом в хрущовку повертається з роботи лікар-пульмонолог Андрій: його дружина Ірина в халаті та бігуді вимагає сексу, на який у нього немає ані сил, ані бажання. 10 років рутини у шлюбі вбили будь-яку пристрасть в цій парі.