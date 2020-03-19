Намагаючись прославитися Микита, разом з братом, в небезпечних умовах, знімає екстремальне танцювальне відео. Мета проста: зібрати велику кількість переглядів на каналах в інтернеті, що відкриє можливість для участі в престижних танцювальних конкурсах, бути відомим і заробляти гроші. Наслідки зйомок цього відео круто перевертають його життя: брат травмувався і йому терміново потрібна операція. Бажаючи врятувати брата від інвалідності, Микита їде з рідного Донбасу у Київ.
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Режисер: Олександр Березань. Продюсер: Сергій Розвадовський. У ролях: Денис Реконвальд, Валентина Войтенко, Роман Чухманенко
Заборонений
1965 рік. Молодий поет Василь Стус не може миритися з безправним становищем українців у Радянському Союзі та кидає виклик тоталітарній системі. Він говорить про те, про що мовчать мільйони. Незважаючи на постійний тиск і погрози, Стус не припиняє боротьбу навіть у засланні. Реальна історія нескореного поета, історія кохання і зради, людської гідності та підлості
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Режисер: Роман Бровко. Продюсер: Артем Денисов. У ролях: Дмитро Ярошенко, Діана Розовлян, Євгенія Гладій, Олег Масленніков, Віталій Салій, Карина Шереверова
Захар Беркут
1241 рік. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців брати Беркути потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.
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Режисер: Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Продюсери: Єгор Олесов, Юрій Карновський, Джефф Райс, Раджа Коллінз. В ролях: Роберт Патрік, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Томмі Фленаган, Олег Волощенко, Поппі Дрейтон, Алекс МакНіколл та інші.
Зустріч однокласників
Троє давніх друзів колись навчалися у одному класі. З моменту закінчення школи пройшло вже 25 років. Планується зустріч випускників, тож перш ніж їхати туди вони збираються разом, аби згадати молодість. Валерій став рок-зіркою, Андрій має свій бізнес, а Олексій займається архітектурою. Попри різні досягнення та невдачі в житті, жоден з них не вважає, що має чим вихвалятися. Аби підбадьоритися перед зустріччю з колишніми однокласниками, троє друзів вирішують сходити разом на вечірку.
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Режисер: Валентин Шпаков. Продюсери: Роман Мартиненко, Жильвінас Науйокас, Іван Букреєв. У ролях: Валерій Харчишин, Андрій Бурим, Олексій Нагрудний
Клара та Чарівний дракон
Друзі відправляються в далеку дорогу, щоб повернути дракончика в місто Драконів. На своєму шляху вони зустрічають дівчину Клару та її помічників - трьох кумедних мавпочок. Клара не пам'ятає нічого з свого минулого і вона приєднується до гнома, єнота і дракончика, щоб по дорозі знайти відповіді на свої запитання. Долаючи масу труднощів друзі дізнаються, що Кларі загрожує ще більша небезпека, і їх пригоди стають ще неймовірнішими. Ще більш захоплюючі пригоди чекають трьох мавпочок, які залишилися доглядати за будиночком Клари
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Режисер: Олександр Клименко. Продюсери: Олександр Клименко, Світлана Пономаренко, Юрій Левчук. Ролі озвучували: Вероніка Лук’яненко, Олександр Погребняк, Сергій Солопай, Дмитро Завадський, Матвій Ніколаєв.
Крути 1918
Січень 1918 року. До Києва стрімко наближаються більшовицькі загони, що прагнуть встановити на українських землях радянську владу. Місто наповнене агентами Троцького, йде агітація пролетаріїв. Михайло Грушевський видає IV Універсал – про захист України. На захист батьківщини стають усі боєздатні військові УНР. Залізничну станцію Крути, через яку в напрямку столиці мають пройти більшовики, захищатимуть 400 юнаків, студенти та курсанти. Серед захисників – Андрій та Олекса Савицькі, сини генерала. Фільм засновано на основі реальних подій
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Режисер: Олексій Шапарєв. Продюсер: Андрій Корнієнко. У ролях: Євгеній Ламах, Андрій Федінчик, Надія Коверська, Віталій Салій, Олексій Тритенко та інші.
Свінреги 2
Наближається Новий рік. Кожна зі знайомих нам пар готується зустріти його якнайцікавіше. Та з огляду на проблеми, що назріли у сексуальних життях кожного з героїв, найкращим святом для них буде щось новеньке та цікавеньке у ліжку. Тож якою б морозною не була погода, мерзнути героям буде ніколи.
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Режисер: Андрейс Екіс. Продюсери: Андрій Ногін, Олеся Ногіна, Андрій Фесяк, Крістіанс Алхімінокс. У ролях: Ольга Полякова, Михайло Кукуюк, Дарія Астаф'єва, В'ячеслав Довженко, Ганна Саліванчук, Олексій Вертинський, Олександр Федяєв, Михайло Хома
Фокстер і Макс
Творчий, але самотній школяр Макс виявляє, що графіті собаки, яке він намалював знайденим під мостом балончиком, ожило у вигляді пса-наноробота з суперможливостями. І тепер за ними обома полює небезпечний злочинець, який не зупиниться ні перед чим, щоб оволодіти цією могутньою технологією.
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Режисер: Анатолій Матешко. Продюсери: Максим Асадчий, Катерина Копилова. У ролях: Богдан Козій, Віталія Турчин, Томаш Освєчінскі, Максим Самчик, Роман Халаїмов, Дар'я Полуніна, Макс Родіонов, Анастасія Матешко, Владислав Мамчур
Ціна правди
У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію», яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла.
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Режисер: Аґнешка Голланд. Продюсери: Станіслав Дзідзіч, Єгор Олесов, Ангус Ламонт, Андреа Халупа, Клаудія Смея-Ростворовська. У ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул та інші.
Я, ти, він, вона
Максим і Яна прожили в шлюбі 10 років. Не можна сказати, що це були щасливі 10 років, але і нещасними їх теж назвати не можна. Це були ЗВИЧАЙНІ 10 років подружнього життя. Їх відносини перетворилися на союз, любов на повагу, а пристрасть на подружній обов'язок. Так само спокійно і буденно Максим і Яна вирішили розлучитися. На той час перед обома вже відкрилися нові перспективи в особистому житті, кожен з них пробує знайти щастя поза шлюбом. Герої їхніх нових романів – Борис та Олена. Проте суд, не почувши вагомих причин для розлучення, згідно з законодавством України, дає подружжю місяць на примирення.
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Режисери: Володимир Зеленський, Девід Додсон. Продюсери: Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір, Борис Шефір. У ролях: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надія Дорофеєва, Анастасія Коротка