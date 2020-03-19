Клара та Чарівний дракон

Друзі відправляються в далеку дорогу, щоб повернути дракончика в місто Драконів. На своєму шляху вони зустрічають дівчину Клару та її помічників - трьох кумедних мавпочок. Клара не пам'ятає нічого з свого минулого і вона приєднується до гнома, єнота і дракончика, щоб по дорозі знайти відповіді на свої запитання. Долаючи масу труднощів друзі дізнаються, що Кларі загрожує ще більша небезпека, і їх пригоди стають ще неймовірнішими. Ще більш захоплюючі пригоди чекають трьох мавпочок, які залишилися доглядати за будиночком Клари