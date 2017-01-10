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Британская кинопремия BAFTA объявила номинантов – лидирует "Ла-Ла Ленд" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/34_main.1484045962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/34_tn.1484045962.jpg Светская жизнь и мероприятия Британский "Оскар" объявил свой шорт-лист. Среди ключевых претендентов на победу – "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, "Прибытие" Дени Вильнева и "Под покровом ночи" Тома Форда.

Британская кинопремия BAFTA объявила номинантов – лидирует "Ла-Ла Ленд"

Сегодня, 12:59

Британский "Оскар" объявил свой шорт-лист. Среди ключевых претендентов на победу – "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, "Прибытие" Дени Вильнева и "Под покровом ночи" Тома Форда.

Победители получат свои статуэтки уже 12-го февраля
Победители получат свои статуэтки уже 12-го февраля

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила шорт-лист номинантов. Главным триумфатором может стать рекордсмен "Золотого глобуса" – мюзикл Демьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях, претендующий сразу на 11 статуэток. За звание лучшего фильма ему предстоит побороться с драмами "Я, Дэниел Блэйк" Кена Лоуча, "Манчестер у моря" Кеннета Лонргана и "Лунный свет" Барри Дженкинса.

Кроме того, "Ла-Ла Ленд" претендует на статуэтки других номинациях: "Лучший режиссер" (Дэмиен Шазелл), "Лучший сценарий" (Дэмиен Шазелл), "Лучший актер" (Райан Гослинг), "Лучшая актриса" (Эмма Стоун), "Лучшая музыка" (Джастин Гурвиц), "Лучшая операторская работа" (Линус Сандгрен), "Лучший монтаж" (Том Кросс), "Лучший художник-постановщик" (Сэнди Рейнольдс-Уоско, Дэвид Уоско), "Лучшие костюмы" (Мэри Зофрис) и "Лучший звук". Фантастический фильм "Прибытие" Дени Вильнева и триллер "Под покровом ночи" Тома Форда получили по 9 номинаций, а "Манчестер у моря" Кеннета Лонргана – 6.

На звание лучшей актрисы вместе с Эммой Стоун претендуют Эми Адамс ("Прибытие"), Эмили Блант ("Девушка в поезде"), Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс") и Натали Портман ("Джеки"). А за звание лучшего актера Райану Гослингу придется побороться с Эндрю Гарфилдом ("По соображениям совести"), Кейси Аффлеком ("Манчестер у моря"), Джейком Джилленхолом ("Под покровом ночи") и Виго Мортенсеном ("Капитан Фантастик").

С полным списком номинаций и представленных в них фильмов можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Имена обладателей премий BAFTA будут названы 12-го февраля 2017-го года в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Ведущим 70-й торжественной церемонии вручения статуэток станет британский комик Стивен Фрай.

Напомним, вечером 8-го января стали известны победители 74-й кинопремии "Золотой глобус". Главным триумфатором и рекордсменом по числу полученных статуеток стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", забравший сразу 7 наград во всех заявленных номинациях. 
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