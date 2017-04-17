Елизавета II и Кейт Миддлтон в элегантных нарядах посетили пасхальную службу

Сегодня, 15:00

Для выхода в свет королева Елизавета II выбрала пальто бирюзового цвета


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Королевская семья Великобритании отметила Пасху в большом кругу родственников. В воскресенье утром королева Елизавета II, герцогиня Кейт Миддлтон, принц Уильям, принцесса Евгения, принцесса Беатрис и принц Филипп посетили праздничную службу в церкви святого Георгия в Виндзоре.

Для выхода в свет королева Елизавета II выбрала пальто бирюзового цвета, завершив образ шляпой с розами, черными лодочками и сумочкой.

Герцогиня Кэтрин появилась на публике в пальто молочного оттенка от Catherine Walker и шляпке в тон.

Свой элегантный образ Кейт дополнила лодочками от Rupert Sanderson и жемчужными серьгами.
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"Сегодня"

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