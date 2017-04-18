От Пикассо до Ньютона: к Евровидению в Киеве покажут работы известных художников

Сегодня, 06:19

Вторая Киевская неделя искусства состоится при участии 23 галерей из пяти стран мира

В Киеве пройдет Kyiv Art Week
В Киеве пройдет Kyiv Art Week

С 4 по 7 мая в рамках официальной программы Евровидения-2017 в Киеве пройдет Kyiv Art Week. Вторая Киевская неделя искусства состоится при участии 23 галерей из пяти стран мира. Главным мероприятием Art Week, которая объединит десятки выставочных проектов, станет арт-ярмарка, – передает "Новое время".

Также в рамках спецпроекта будет презентован Музей частных коллекций – избранные произведения искусства, которые хранятся в частных коллекциях и раньше не экспонировались. Среди художников, чьи работы будут представлены в спецпроекте – Пабло Пикассо, Хельмут Ньютон, Рой Лихтенштейн, Роберт Индиана, Дэвид Хокни и другие.

"Мы рады, что сможем познакомить киевлян и гостей столицы с работами всемирно известных авторов. Символично, что рядовому зрителю работа Liberte, from: Memoire de la Liberte выдающегося художника ХХ века Роя Лихтенштейна напоминает украинский флаг. На самом же деле она была создана в 1991 году и позже представлена в ООН в проекте, приуроченном к празднованию принятия Всеобщей декларации прав человека", – говорит куратор Игорь Абрамович.

Кроме того, в рамках Kyiv Art Week пройдут пять музейных выставок, многочисленные мастер-классы и лекции. Образовательную программу второй арт-недели разработала куратор и критик Лизавета Герман.

"Kyiv Art Week создан силами кураторов, культурных менеджеров города, экспертов в сфере искусства, ряда частных и корпоративных инициатив. Также я рад огласить, что один из украинских художников, работы которого будут представлены в рамках Kyiv Art Week, получит специальную премию Eterna Art Prize – поездку на Венецианскую биеннале 2017", – заявил куратор и организатор Kyiv Art Week Евгений Березницкий.

Основными локациями Kyiv Art Week в 2017 году станут Национальный художественный музей Украины, Национальный музей Тараса Шевченко, Музей истории Киева, Музей Ханенко, Национальный музей Киевская картинная галерея, бизнес-центр Торонто-Киев.
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