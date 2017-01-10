Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Мероприятия
"Золотая малина" составила шорт-лист – "Бэтмен против Супермена" среди худших http://www.segodnya.ua/img/article/7869/40_main.1484057529.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/40_tn.1484057529.jpg Светская жизнь и мероприятия Героем анти-"Оскара" в этом году стала супергеройская лента Зака Снайдера. Джулия Робертс и Дженнифер Энистон могут стать худшими актрисами, а Бен Аффлет и Брэд Питт – худшими актерами

"Золотая малина" составила шорт-лист – "Бэтмен против Супермена" среди худших

Сегодня, 16:11

Героем анти-"Оскара" в этом году стала супергеройская лента Зака Снайдера. Джулия Робертс и Дженнифер Энистон могут стать худшими актрисами, а Бен Аффлет и Брэд Питт – худшими актерами

"Золотая малина" составила шорт-лист – "Бэтмен против Супермена" среди худших

Шуточная антипремия "Золотая малина" составила свой шорт-лист. По сообщению сайта "Кинопоиск", перечень был разослан членам фонда премии, которые уже получили бюллетень голосования за будущих номинантов.

Самый большой урожай статуэток в этом году может собрать фантастический боевик Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Картина заявлена сразу в шести категориях, включая "Худший фильм". В шорт-листе также оказались "Дедушка легкого поведения", "День независимости: Возрождение", "Дивергент, глава 3: За стеной" и "Отряд самоубийц".

За звание худшей актрисы "сразятся" Наоми Уоттс, Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Марион Котийяр, Меган Фокс и Марго Робби. А на звание худшего актера претендуют Джерард Батлер, Бен Аффлек, Зак Эфрон, Лиам Хемсворт, Бен Стиллер, Уилл Смит, Брэд Питт и даже Роберт Де Ниро.

Из разосланного шорт-листа будет сформирован список номинантов, который станет известен 23-го января, за день до объявления соискателей премии "Оскар". Сами же лауреаты "Золотой малины" станут известны 25-го февраля.

Напомним, шуточная премия "Золотая малина" была утверждена Джоном Уилсоном в 1980-м году. В прошлом году худшими фильмами были названы сразу две ленты – "Фантастическая четверка" и "Пятьдесят оттенков серого". Худшей актрисой стала Дакота Джонсон, а актером – Джейми Дорнан (оба – за "Пятьдесят оттенков серого").
картина, Бэтмен, питт, энистон, робертс, Джулия Робертс, Брэд Питт, золотая малина, уилл смит, кинопремия, Пятьдесят оттенков серого, дженнифер энистон, Бен Стиллер

Вы сейчас просматриваете новость ""Золотая малина" составила шорт-лист – "Бэтмен против Супермена" среди худших". Другие Мероприятия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

КиноПоиск

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светская жизнь и мероприятия

Победители получат свои статуэтки уже 12-го февраля

Британская кинопремия BAFTA объявила номинантов - лидирует "Ла-Ла Ленд"

Сегодня, 12:59

Британский "Оскар" объявил свой шорт-лист. Среди ключевых претендентов на победу – "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, "Прибытие" Дени Вильнева и "Под покровом ночи" Тома Форда

Шоу-бизнес

Стали известны победители премии "Золотой глобус 2017"

Вчера, 09:27

Лучшим драматическим сериалом назвали "Корону", а настоящим триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд"

Звезды

Кадр из фильма "Первый Мститель: Противостояние"

"Первый Мститель: Противостояние" стал самым кассовым фильмом 2016 года

6 Января, 15:30

Спин-оффу "Звездных войн" удалось собрать почти полмиллиарда долларов в домашнем прокате 

Звезды

Марион Котийяр и Брэд Питт. Фото: AFP

Марион Котийяр рассказала о съемках постельных сцен с Брэдом Питтом

5 Января, 18:00

Актриса признается, что не верит тому, что пишут о Брэде Питте в последнее время

Звезды

Уилл Смит. Фото: AFP

"Призрачная красота" стала худшим фильмом в карьере Уилла Смита

3 Января, 03:23

В основе сюжета — история владельца нью-йоркского рекламного агентства Говарда, который никак не может оправиться после смерти дочери

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Джоли запретила Брэду Питту поздравить дочь с днем рождения

Сегодня, 14:00

В последний раз актриса позволила бывшему супругу увидеться с шестью детьми в канун Рождества в присутствии психолога,

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.