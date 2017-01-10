"Золотая малина" составила шорт-лист – "Бэтмен против Супермена" среди худших

Героем анти-"Оскара" в этом году стала супергеройская лента Зака Снайдера. Джулия Робертс и Дженнифер Энистон могут стать худшими актрисами, а Бен Аффлет и Брэд Питт – худшими актерами

Шуточная антипремия "Золотая малина" составила свой шорт-лист. По сообщению сайта "Кинопоиск", перечень был разослан членам фонда премии, которые уже получили бюллетень голосования за будущих номинантов.

Самый большой урожай статуэток в этом году может собрать фантастический боевик Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Картина заявлена сразу в шести категориях, включая "Худший фильм". В шорт-листе также оказались "Дедушка легкого поведения", "День независимости: Возрождение", "Дивергент, глава 3: За стеной" и "Отряд самоубийц".

За звание худшей актрисы "сразятся" Наоми Уоттс, Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Марион Котийяр, Меган Фокс и Марго Робби. А на звание худшего актера претендуют Джерард Батлер, Бен Аффлек, Зак Эфрон, Лиам Хемсворт, Бен Стиллер, Уилл Смит, Брэд Питт и даже Роберт Де Ниро.

Из разосланного шорт-листа будет сформирован список номинантов, который станет известен 23-го января, за день до объявления соискателей премии "Оскар". Сами же лауреаты "Золотой малины" станут известны 25-го февраля.

Напомним, шуточная премия "Золотая малина" была утверждена Джоном Уилсоном в 1980-м году. В прошлом году худшими фильмами были названы сразу две ленты – "Фантастическая четверка" и "Пятьдесят оттенков серого". Худшей актрисой стала Дакота Джонсон, а актером – Джейми Дорнан (оба – за "Пятьдесят оттенков серого").