21-летняя модель Джиджи Хадид создаст коллекцию одежды для Tommy Hilfiger

В коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья

Модель Джиджи Хадид создаст новую коллекцию одежды для американского бренда Tommy Hilfiger, сообщает Harper's Bazaar.

По данным издания, новинки представят в начале февраля в Лос-Анджелесе.

Сообщается, в коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья.

При этом отмечается, что Хадид не только разрабатывала дизайн одежды, но сама стала лицом рекламной кампании.

Примечательно, что 21-летняя модель уже сотрудничала с брендом ранее. Дебютную коллекцию для Tommy Hilfiger показали на Неделе моды в Нью-Йорке.