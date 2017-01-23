21-летняя модель Джиджи Хадид создаст коллекцию одежды для Tommy Hilfiger
В коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья
Модель Джиджи Хадид создаст новую коллекцию одежды для американского бренда Tommy Hilfiger, сообщает Harper's Bazaar.
По данным издания, новинки представят в начале февраля в Лос-Анджелесе.
Сообщается, в коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья.
При этом отмечается, что Хадид не только разрабатывала дизайн одежды, но сама стала лицом рекламной кампании.
Примечательно, что 21-летняя модель уже сотрудничала с брендом ранее. Дебютную коллекцию для Tommy Hilfiger показали на Неделе моды в Нью-Йорке.
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