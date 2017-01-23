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21-летняя модель Джиджи Хадид создаст коллекцию одежды для Tommy Hilfiger http://www.segodnya.ua/img/article/7907/80_main.1485164537.png http://www.segodnya.ua/img/article/7907/80_tn.1485164537.png Мода В коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья

21-летняя модель Джиджи Хадид создаст коллекцию одежды для Tommy Hilfiger

Сегодня, 11:38

В коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья

Модель уже сотрудничала с американским брендом. Фото: instagram.com/gigihadid
Модель уже сотрудничала с американским брендом. Фото: instagram.com/gigihadid

Модель Джиджи Хадид создаст новую коллекцию одежды для американского бренда Tommy Hilfiger, сообщает Harper's Bazaar.

По данным издания, новинки представят в начале февраля в Лос-Анджелесе.

Сообщается, в коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья.

При этом отмечается, что Хадид не только разрабатывала дизайн одежды, но сама стала лицом рекламной кампании.

Примечательно, что 21-летняя модель уже сотрудничала с брендом ранее. Дебютную коллекцию для Tommy Hilfiger показали на Неделе моды в Нью-Йорке. 
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