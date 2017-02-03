28-летняя модель plus-size вышла в свет в "голом" платье (фото)

Американская модель plus-size Эшли Грэм похвасталась на странице в Instagram эффектным образом.

Модель 54-го размера, которая не стесняется свои пышных форм и уже появлялась в модных журналах Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle, выбрала для красной дорожки смелый наряд.

28-летняя Грэм посетила конкурс красоты "Мисс Вселенная" на Филиппинах в "голом" платье от Roberto Cavalli, под которое подобрала черное боди.

Фото: Instagram

Напомним, победительницей конкурса стала 23-летняя представительница Франции Ирис Миттенар.