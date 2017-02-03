28-летняя модель plus-size вышла в свет в "голом" платье (фото)
Грэм посетила конкурс красоты "Мисс Вселенная" на Филиппинах
Американская модель plus-size Эшли Грэм похвасталась на странице в Instagram эффектным образом.
Модель 54-го размера, которая не стесняется свои пышных форм и уже появлялась в модных журналах Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle, выбрала для красной дорожки смелый наряд.
28-летняя Грэм посетила конкурс красоты "Мисс Вселенная" на Филиппинах в "голом" платье от Roberto Cavalli, под которое подобрала черное боди.
Напомним, победительницей конкурса стала 23-летняя представительница Франции Ирис Миттенар.
Вы сейчас просматриваете новость "28-летняя модель plus-size вышла в свет в "голом" платье (фото)". Другие Новости моды смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии