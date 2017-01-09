37-летняя cупермодель Петра Немцова появилась без бюстгальтера на afterparty "Золотого глобуса" (фото)
Для выхода в свет чешская модель выбрала красное платье в пол
В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Сразу после окончания церемонии вручения наград знаменитости отправились на различные вечеринки.
37-летняя cупермодель Петра Немцова появилась на afterparty компании Netflix (поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа) в сексуальном наряде. Петра порадовала эффектным и откровенным образом.
Для выхода в свет чешская модель выбрала красное платье в пол от испанского бренда "The 2nd Skin Co". Свой образ блондинка дополнила серьгами от Chopard. Немцова не стала надевать бюстгальтер, засветив оголенную грудь.
Фото: REX
Фото: REX
Фото: Instagram
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