Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости моды
37-летняя cупермодель Петра Немцова появилась без бюстгальтера на afterparty "Золотого глобуса" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/85_main.1483972832.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/85_tn.1483972832.jpg Мода Для выхода в свет чешская модель выбрала красное платье в пол 

37-летняя cупермодель Петра Немцова появилась без бюстгальтера на afterparty "Золотого глобуса" (фото)

Сегодня, 17:30

Для выхода в свет чешская модель выбрала красное платье в пол 

Петра Немцова. Фото: REX
Петра Немцова. Фото: REX

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Сразу после окончания церемонии вручения наград знаменитости отправились на различные вечеринки.

37-летняя cупермодель Петра Немцова появилась на afterparty компании Netflix (поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа) в сексуальном наряде. Петра порадовала эффектным и откровенным образом.

Для выхода в свет чешская модель выбрала красное платье в пол от испанского бренда "The 2nd Skin Co". Свой образ блондинка дополнила серьгами от Chopard. Немцова не стала надевать бюстгальтер, засветив оголенную грудь. 

petra_nemcova1

Фото: REX 

petra_nemcova12

Фото: REX 

1_1666

Фото: Instagram
премии, Золотой глобус, платье, грудь, модель, блондинка, вечеринки, Немцова, Netflix

Вы сейчас просматриваете новость "37-летняя cупермодель Петра Немцова появилась без бюстгальтера на afterparty "Золотого глобуса" (фото)". Другие Новости моды смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Джимми Фэллон. Фото: AFP

Ведущий премии "Золотой глобус" рассмешил зал шутками о Путине и Трампе

Сегодня, 16:28

Фэллон сравнил будущего президента США с Джоффри Баратеоном из "Игры престолов"

Звезды

52-летняя Моника Беллуччи оголила бюст на красной дорожке

Сегодня, 16:00

Актриса продемонстрировала элегантный и сексуальный образ

Звезды

Натали Портман. Фото: AFP

Звездный тренд: Натали Портман, Мэйси Уильямс и другие выбрали для "Золотого глобуса" желтые наряды

Сегодня, 15:30

Эмили Ратаковски  выбрала откровенный наряд от Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре

Звезды

Хайди Клум. Фото: AFP

Супермодель Хайди Клум не вместила грудь в декольте

Сегодня, 15:00

43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет платье-миди от J Mendel

Звезды

"Золотой глобус-2017": самые эффектные и откровенные наряды звезд

Сегодня, 14:14

Блейк Лайвли подчеркнула фигуру платьем с длинным шлейфом от Atelier Versace

Звезды

София Вергара в полупрозрачном золотом платье впечатлила формами

Сегодня, 12:46

Актриса премии впечатлила эффектным образом на красной дорожке

Звезды

Актриса Кристен Белл засветила грудь на "Золотом глобусе"

Сегодня, 12:30

Белл появилась перед фотографами в расшитом пайетками наряде

Звезды

Райан Гослинг.. Фото: AFP

Райан Гослинг произнес трогательную речь о Еве Мендес на "Золотом глобусе"

Сегодня, 12:09

Начал свою речь Гослинг на шутливой ноте

Звезды

Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками

Сегодня, 11:42

Одной из самых ярких пар "Золотого глобуса-2017" стали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Звезды

Джессика Бил удивила экстремально глубоким декольте на красной дорожке "Золотого глобуса"

Сегодня, 11:14

Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.