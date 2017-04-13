39-летняя Лив Тайлер стала лицом бренда нижнего белья

Тайлер получила известность по трилогии "Властелин колец", "Армагеддон" и "Ускользающая красота"

Американская актриса и модель Лив Тайлер стала лицом бренда нижнего белья Triumph Essence, сообщает PRNewswire.

Тайлер, которая получила известность по трилогии "Властелин колец", "Армагеддон" и "Ускользающая красота", примет участие в продвижении осенне-зимней коллекции бренда.

Как отметили в Triumph, Тайлер – современная женщина во всех смыслах этого слова, и компания рада сотрудничеству с ней.

Премьера кампании запланирована на октябрь 2017 года.