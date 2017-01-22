Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости моды
Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/7_main.1485026315.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/7_tn.1485026315.jpg Мода Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу

Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы (фото)

Сегодня, 03:59

Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу

Белоснежное платье с высоким разрезом для первой леди США Меланьи Трамп  для церемонии инаугурации ее супруга создал французский дизайнер Hervé Pierre, передает Just jared.

В этом наряде Меланья блистала на балу, где она станцевала со своим супругом, президентом США Дональдом Трампом.

"Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем", — рассказал дизайнер.

Кроме того, Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу.

Ранее состоялся первый выход в свет будущей первой леди США Меланьи Трамп.

Примечательно, что в ноябре, после выборов президента США, некоторые дизайнеры, которые работали с Мишель Обамой решили отказаться от сотрудничества с Меланьей.
США, дизайнер, клинтон, платье, мода, модель, кеннеди, трамп, платья, супруга, первая леди, меланья трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы (фото)". Другие Новости моды смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

От модели до первой леди: Меланья Трамп празднует победу мужа

9 Ноября 2016, 10:54

46-летняя модель моложе супруга на 24 года и является третьей женой Трампа

Мода

Меланья Трамп поддержала мужа на выборах в наряде от Ralph Lauren за 4 тысячи долларов

9 Ноября 2016, 16:39

Будущая первая леди Меланья надевала также наряды от Michael Kors

Мир

Меланья Трамп и Иванка Трамп. Фото: AFP

Настоящей первой леди США будет Иванка Трамп - политологи

12 Ноября 2016, 14:40

Дочь новоиспеченного президента США имеет огромное влияние на семейный бизнес и отца 

Мир

Полиция арестовала митингующих. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе арестованы 150 митингующих противников Трампа

12 Ноября 2016, 16:05

Митинги обернулись стычками с полицией 

Мода

Дональд и Меланья Трамп. Фото: twitter.com/melaniatrump

Дизайнер Мишель Обамы отказалась одевать Меланью Трамп

19 Ноября 2016, 08:31

Софи Тиллет призвала своих коллег поддержать ее

Мир

Супруги Трамп. Фото: twitter.com/melaniatrump

Жители Нью-Йорка требуют от Меланьи Трамп покинуть город

3 Декабря 2016, 20:26

Ранее стало известно, что обеспечение безопасности Дональда Трампа и его семьи обходится властям Нью-Йорка в $1 млн ежедневно

Мода

Самые громкие события в мире моды в 2016 году. Фото: AFP

Названы главные события в модной индустрии 2016 года

31 Декабря 2016, 21:51

Новая первая леди США, звание "Икона стиля" и смерть легендарных деятелей fashion-бизнеса

Мода

Первый выход в свет будущей первой леди США Меланьи Трамп

20 Января, 13:40

Солнцезащитные очки Gucci у будущей первой леди США вызвали споры в соцсетях

Мода

Меланья Трамп в наряде от Ralph Lauren. Фото: AFP

Как Жаклин Кеннеди: Меланья Трамп в голубом наряде Ralph Lauren в день инаугурации мужа

20 Января, 18:06

В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году

Мир

Трамп с женой станцевали романтический танец на балу в честь инаугурации

Вчера, 08:15

Первая леди выбрала длинное платье молочного цвета

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.