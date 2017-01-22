Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы (фото)

Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу

Белоснежное платье с высоким разрезом для первой леди США Меланьи Трамп для церемонии инаугурации ее супруга создал французский дизайнер Hervé Pierre, передает Just jared.

В этом наряде Меланья блистала на балу, где она станцевала со своим супругом, президентом США Дональдом Трампом.

"Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем", — рассказал дизайнер.

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Кроме того, Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу.

Ранее состоялся первый выход в свет будущей первой леди США Меланьи Трамп.

Примечательно, что в ноябре, после выборов президента США, некоторые дизайнеры, которые работали с Мишель Обамой решили отказаться от сотрудничества с Меланьей.