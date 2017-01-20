Как Жаклин Кеннеди: Меланья Трамп в голубом наряде Ralph Lauren в день инаугурации мужа (фото)

В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году

Супруга новоизбранного президента США Дональда Трампа Меланья вдохновилась образом другой первой леди США Жаклин Кеннеди. Как и ее предшественница, Мелань в день инаугурации мужа выбрала светло-голубой наряд, сообщает Elle.

По данным издания, будущая первая леди США нарядилась в костюм от американского дизайнера Ralph Lauren.

Отмечается, что в похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.

Стоит отметить, что Меланья Трамп поддержала мужа на выборах в начале ноября также в наряде от Ralph Lauren, стоимостью 4 тысячи долларов.

Ранее сайт Сегодня.ua сообщал про первый выход в свет будущей первой леди США Меланьи Трамп.