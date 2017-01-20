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Как Жаклин Кеннеди: Меланья Трамп в голубом наряде Ralph Lauren в день инаугурации мужа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/75_main.1484928219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/75_tn.1484928219.jpg Мода В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году

Как Жаклин Кеннеди: Меланья Трамп в голубом наряде Ralph Lauren в день инаугурации мужа (фото)

Сегодня, 18:06

В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году

Супруга новоизбранного президента США Дональда Трампа Меланья вдохновилась образом другой первой леди США Жаклин Кеннеди. Как и ее предшественница, Мелань в день инаугурации мужа выбрала светло-голубой наряд, сообщает Elle.

По данным издания, будущая первая леди США нарядилась в костюм от американского дизайнера Ralph Lauren.

Отмечается, что в похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.

Стоит отметить, что Меланья Трамп поддержала мужа на выборах в начале ноября также в наряде от Ralph Lauren, стоимостью 4 тысячи долларов.

Ранее сайт Сегодня.ua сообщал про первый выход в свет будущей первой леди США Меланьи Трамп.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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