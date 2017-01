Как Жаклин Кеннеди: Меланья Трамп в голубом наряде Ralph Lauren в день инаугурации мужа (фото)

Супруга новоизбранного президента США Дональда Трампа Меланья вдохновилась образом другой первой леди США Жаклин Кеннеди. Как и ее предшественница, Мелань в день инаугурации мужа выбрала светло-голубой наряд, сообщает Elle.

По данным издания, будущая первая леди США нарядилась в костюм от американского дизайнера Ralph Lauren.

Отмечается, что в похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i