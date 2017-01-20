Как Жаклин Кеннеди: Меланья Трамп в голубом наряде Ralph Lauren в день инаугурации мужа (фото)
В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году
Супруга новоизбранного президента США Дональда Трампа Меланья вдохновилась образом другой первой леди США Жаклин Кеннеди. Как и ее предшественница, Мелань в день инаугурации мужа выбрала светло-голубой наряд, сообщает Elle.
По данным издания, будущая первая леди США нарядилась в костюм от американского дизайнера Ralph Lauren.
Отмечается, что в похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.
Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i— TODAY (@TODAYshow) 20 января 2017 г.
Стоит отметить, что Меланья Трамп поддержала мужа на выборах в начале ноября также в наряде от Ralph Lauren, стоимостью 4 тысячи долларов.
Ранее сайт Сегодня.ua сообщал про первый выход в свет будущей первой леди США Меланьи Трамп.
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