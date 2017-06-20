Красотка Эльза Хоск снялась в рекламе украшений по фильму "Мумия"

Сегодня, 12:40

Ангел Victoria's Secret появилась в фотосессии для рекламной кампании ювелирной коллекции Fallon

Очаровательная красавица Эльза Хоск в рекламе ювелирной коллекции Fallon 2017
Очаровательный ангел Victoria's Secret Эльза Хоск (Elsa Hosk) появилась в фотосессии для рекламной кампании ювелирной коллекции Fallon, вдохновленной фильмом "Мумия", – пишет Имхомир.
модель, Victoria's Secret, Эльза Хоск

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