Мелания Трамп в ярком платье за 800 долларов вернулась из отпуска в Белый дом

После 17-дневных каникул в гольф-клубе в Нью-Джерси Дональд Трамп и его семья вернулись в Белый дом.

Первая леди США продемонстрировала стильный летний образ.

На южной лужайке у Белого дома супруга Дональда Трампа была замечена в ярком платье-миди от испанского бренда DELPOZO, стоимостью 780 долларов.

Свой наряд Мелания дополнила замшевыми лодочками и солнцезащитными очками.

Фото: AFP

Фото: AFP

Напомним, Мелания Трамп в роскошном наряде от Dolce & Gabbana затмила Бриджит Макрон.