Мелания Трамп в ярком платье за 800 долларов вернулась из отпуска в Белый дом
Первая леди США выбрала наряд от испанского бренда
После 17-дневных каникул в гольф-клубе в Нью-Джерси Дональд Трамп и его семья вернулись в Белый дом.
Первая леди США продемонстрировала стильный летний образ.
На южной лужайке у Белого дома супруга Дональда Трампа была замечена в ярком платье-миди от испанского бренда DELPOZO, стоимостью 780 долларов.
Свой наряд Мелания дополнила замшевыми лодочками и солнцезащитными очками.
Фото: AFP
Фото: AFP
Напомним, Мелания Трамп в роскошном наряде от Dolce & Gabbana затмила Бриджит Макрон.
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