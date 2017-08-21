Мелания Трамп в ярком платье за 800 долларов вернулась из отпуска в Белый дом

Сегодня, 15:00

Первая леди США выбрала наряд от испанского бренда 

Мелания Трамп с мужем. Фото: AFP
Мелания Трамп с мужем. Фото: AFP

После 17-дневных каникул в гольф-клубе в Нью-Джерси Дональд Трамп и его семья вернулись в Белый дом.

Первая леди США продемонстрировала стильный летний образ.

На южной лужайке у Белого дома супруга Дональда Трампа была замечена в ярком платье-миди от испанского бренда DELPOZO, стоимостью 780 долларов.

Свой наряд Мелания дополнила замшевыми лодочками и солнцезащитными очками.

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Фото: AFP

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Фото: AFP

Напомним, Мелания Трамп в роскошном наряде от Dolce & Gabbana затмила Бриджит Макрон.
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Источник:

"Сегодня"

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