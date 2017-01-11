Мишель Обама надела элегантное платье любимого дизайнера на прощальную речь мужа (фото)

Она использовала идею многообразия при выборе нарядов для различных мероприятий

Первая леди США Мишель Обама пришла на прощальную речь своего мужа в платье любимого дизайнера Джейсона Ву, сообщает Yahoo Style.

По данным издания, на официальных мероприятиях Мишель появлялась в работах самых разных дизайнеров, среди которых Изабель Толедо, Том Форд, но к нарядам от Ву Обама была неравнодушна всегда.

Именно из-за того, что Мишель использовала идею многообразия при выборе нарядов, издание называет супругу Барака Обамы "подарком миру моды".

Ранее Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян попали в список самых стильных женщин мира.