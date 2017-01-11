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Мишель Обама надела элегантное платье любимого дизайнера на прощальную речь мужа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/18_main.1484123700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/18_tn.1484123700.jpg Мода Она использовала идею многообразия при выборе нарядов для различных мероприятий

Мишель Обама надела элегантное платье любимого дизайнера на прощальную речь мужа (фото)

Сегодня, 11:09

Она использовала идею многообразия при выборе нарядов для различных мероприятий

Первая леди США Мишель Обама пришла на прощальную речь  своего мужа в платье любимого дизайнера Джейсона Ву, сообщает Yahoo Style.

По данным издания, на официальных мероприятиях Мишель появлялась в работах самых разных дизайнеров, среди которых Изабель Толедо, Том Форд, но к нарядам от Ву Обама была неравнодушна всегда.

Именно из-за того, что Мишель использовала идею многообразия при выборе нарядов, издание называет супругу Барака Обамы "подарком миру моды".

Ранее Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян попали в список самых стильных женщин мира.
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