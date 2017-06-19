Модель, показавшая роды в Instagram, похвасталась спортивной фигурой

Бразильская фитнес-модель Ариана Штайнкопф (Aryane Steinkopf), известная своим пристрастием к откровенным фотосессиям, опубликовала в Instagram видео со своими тренировками в тренажерном зале.



Ариана около года назад стала мамой прекрасного сынишки, которого воспитывает вместе с мужем-красавцем. После родов Ариана Штайнкопф быстро привела себя в форму, усердно занимаясь спортом.



Напомним, ранее Ариана показала свои роды в Instagram.

Публикация от Aryane STEINKOPF Malfacini (@aryoficial) Июн 15 2017 в 7:44 PDT

Публикация от Aryane STEINKOPF Malfacini (@aryoficial) Июн 11 2017 в 8:49 PDT

Публикация от Aryane STEINKOPF Malfacini (@aryoficial) Июн 4 2017 в 8:16 PDT

Публикация от Aryane STEINKOPF Malfacini (@aryoficial) Май 30 2017 в 6:03 PDT

Публикация от Aryane STEINKOPF Malfacini (@aryoficial) Май 31 2017 в 6:03 PDT

Публикация от Aryane STEINKOPF Malfacini (@aryoficial) Июн 5 2017 в 5:57 PDT

Публикация от Aryane STEINKOPF Malfacini (@aryoficial) Июн 15 2017 в 1:19 PDT