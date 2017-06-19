Модель, показавшая роды в Instagram, похвасталась спортивной фигурой

Вчера, 23:20

После родов Ариана Штайнкопф быстро привела себя в форму, усердно занимаясь спортом

Ариана Штайнкопф. Фото: instagram.com/aryoficial
Ариана Штайнкопф. Фото: instagram.com/aryoficial

Бразильская фитнес-модель Ариана Штайнкопф (Aryane Steinkopf), известная своим пристрастием к откровенным фотосессиям, опубликовала в Instagram видео со своими тренировками в тренажерном зале.

Ариана около года назад стала мамой прекрасного сынишки, которого воспитывает вместе с мужем-красавцем. После родов Ариана Штайнкопф быстро привела себя в форму, усердно занимаясь спортом.

Напомним, ранее Ариана показала свои роды в Instagram.
модель, Ариана Штайнкопф, фитнес-модель

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Источник:

"Сегодня"

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