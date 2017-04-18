Названы самые стильные мужчины в истории
В рейтинг попал актер Шон Коннери, Стив Маккуин и Джеймс Дин
Гендиректор итальянской люксовой компании Tod's Диего Делла Валле составил рейтинг самых стильных мужчины всех времен в книге Timeless Icons, сообщает The Telegraph.
По его словам, истинный стиль неподвластен времени, а каждая великая личность современна, поэтому герои вчерашнего дня кажутся героями и сегодняшнего.
В рейтинг Валле попал актер Шон Коннери – первый исполнитель роли Джеймса Бонда. По словам бизнесмена, агент 007 определил стиль целой эпохи, и сделанный в 1963 году снимок выглядит так, как будто его сделали лишь на прошлой неделе.
Делла Валле также включил в рейтинг актера Стива Маккуина из-за его современной элегантности. Как отметил предприниматель, артист всегда был совершенен.
Кроме того, в списке есть звезда 1950-х годов — актер Джеймс Дин.
Вместе с тем, в свою книгу гендиректор Tod's включил и фото актеров Джека Николсона и Уоррена Битти, сделанное в Голливуде в 1976-м.
From Connery's Bond to James Dean, who are the most stylish men of all time? https://t.co/UIbJcxOwNN pic.twitter.com/GV5Mbsqw7q— Telegraph Luxury (@TelegraphLuxury) 17 апреля 2017 г.
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