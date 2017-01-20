Первый выход в свет будущей первой леди США Меланьи Трамп (фото)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей посетили Арлингтонское национальное кладбище.

Как сообщает Pret-a-Reporter, для такого события будущая первая леди Меланья Трамп выбрала пальто и платье нью-йоркского дизайнера Норисоль Феррари черного цвета.

Кроме того, на Трамп были солнцезащитные очки Gucci, которые вызвали споры в соцсетях.

Одни пользователи задались вопросом, можно ли назвать такой аксессуар приемлемым для посещения церемонии возложения венков на кладбище, передает Yahoo Style.

Другие же комментаторы в шутку предположили, что супруга избранного президента – сотрудник Секретной службы. "Возможно, она не хотела, чтобы все знали, что она с Дональдом", – говорится в одном из твитов.

В то же время некоторые сравнили Трамп с легендарной первой леди США Жаклин Кеннеди. Но СМИ напомнили, что солнцезащитные очки стали частью образа Кеннеди не во время ее пребывания в Белом доме, а гораздо позже, в 1970-х годах.

Во время вечернего мероприятия Меланья выбрала золотистое платье в пол от американского дизайнера Reem Acra.

Тем временем в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости.