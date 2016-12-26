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Трехлетний принц Джордж в пальто за 148 долларов создал ажиотаж (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/19_main.1482749515.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/19_tn.1482749515.jpg Мода Пальтишко от испанского бренда моментально стало популярным среди мам

Трехлетний принц Джордж в пальто за 148 долларов создал ажиотаж (фото)

Сегодня, 13:09

Пальтишко от испанского бренда моментально стало популярным среди мам

Пальто, в котором британский принц Джордж пришел на рождественской службе в Баклбери, было моментально раскуплено всего за несколько часов, передает People.

По данным издания, стоимость детского пальтишка от испанского бренда Pepa & Co. Outerwear составляет 120 фунтов (около 3 875 гривен).

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На службе трехлетнего принца сопровождала вся его семья — герцог и герцогиня Кембриджские, младшая сестра принцесса Шарлотта. Кроме того, на церемонию пришли также тетя Джорджа Пиппа Миддлтон со своим женихом Джеймсом Мэттьюсом.

Ранее двухлетний принц Джордж был назван главной иконой детской моды.
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