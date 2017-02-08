Ukrainian Fashion Week: осенью-зимой в тренде будут широкие пиджаки и укороченные брюки

В субботу стартовала Ukrainian Fashion Week, где украинские дизайнеры представили коллекции одежды осень-зима — 2017/2018. Особенность этой Недели моды в том, что она отмечает юбилей: Ukrainian Fashion Week проходит уже двадцатый год подряд! По этому поводу в холле "Мистецького арсенала", где традиционно проходит UFW, организаторы представили ретроспективу показов с 1998 года: от костюмов-троек Воронина и длинных женских пиджаков с массивными наплечниками Виктории Гресь до нашего времени — самых невероятных сочетаний тканей и фасонов.

ЗВЕЗДЫ. В день-открытие на UFW пришли Вера Брежнева, Монатик, директор ОМКФ Виктория Тигипко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос, певицы Светлана Тарабарова и Аида Николайчук. Вера Брежнева пришла на показ SILCHENKO не случайно: во-первых, дизайнер — ее близкая подруга, а во-вторых, одна из моделей показа — ее дочь Соня Киперман. Певица рассказала "Сегодня", что несмотря на интерес к моде, отпетым шопоголиком себя назвать не может. "На мне сейчас пальто, которое пошили специально для меня полтора года назад, и с тех пор я его очень часто ношу. Сказать, что я могу быть одержима какой-то вещью — например, несколько месяцев стоять в очереди за сумкой, я не могу. Это точно не обо мне, я не вещист. А вообще, мне очень повезло: меня любят наши дизайнеры и часто дарят свои вещи — не только перед красными дорожками, как это заведено в Голливуде, чтобы я в этих вещах вышла на публику, но и просто так. И мне это очень нравится", — рассказала нам Брежнева.

ПЕРЕДОВИКИ. Светлана Тарабарова пришла на показ BOBKOVA. "Это моя близкая подруга, и мне нравится ее взгляд на вещи. Я какая-то неправильная девочка, не люблю все это розовенькое и с цветочками — скорее, что-то стильное и пацанское. Мне нравится одежда, как у нее — оверсайз (на несколько размеров больше), строгость. А вообще, я очень балдею от моды, внимательно слежу за тенденциями, у меня есть свой бренд одежды. Я всегда на шаг впереди, и поэтому мои друзья, а особенно мужчины, часто не понимают мой выбор вещей. Бывает, оденусь, а они говорят: "Что это ты такое нацепила?" А месяца через три это вдруг становится очень модным", — рассказала нам Светлана.

КЛАССИКА. Как показал первый день показов, дизайнеры отдали предпочтение сдержанной цветовой гамме — черный, серый, темно-синий, красный. Из светлых оттенков — пастельные: нежно-розовый, светло-голубой, бежевый. Открыл неделю моды показ POUSTOVIT. Дизайнер предлагает комбинировать серые или черные укороченные брюки и свитера, разбавляя их ярко-красным длинным пальто, или наоборот — сочетать красные свободные брюки с черным плащом. ARTEMKLIMCHUK предлагает обратить внимание на широкие пиджаки, а также строгие классические платья по щиколотку.

СО СКАЗКОЙ. Бренд SILCHENKO максимально разбавил сдержанные тона девичьим розовым, светло-коричневым и темно-зеленым. В коллекции — пальто, пиджаки и костюмы нестандартного кроя, местами напоминающие сложные геометрические фигуры. Романтичную и даже немного сказочную линию представила LARISA LOBANOVA: ощущение, будто в основу ее принтов легли иллюстрации к "Маленькому принцу" — звездочки и таинственный лис. В коллекции — черные, серые и розовые платья с широкими юбками и массивные пуховики, которые благодаря этим принтам выглядят очень свежо как для осенне-зимней одежды.