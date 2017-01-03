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Украинская модель снялась в рекламе новой коллекции Dolce & Gabbana (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/37_main.1483446086.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/37_tn.1483446086.jpg Мода Сняли ракламное видео на острове Сен-Бертелеми, который отличается яркими красками

Украинская модель снялась в рекламе новой коллекции Dolce & Gabbana (фото,видео)

Сегодня, 14:39

Сняли ракламное видео на острове Сен-Бертелеми, который отличается яркими красками


Украинская модель Алина Байкова снялась в рекламной кампании новой капсульной коллекции итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Видеоролик был опубликован на Youtube.

Сняли ракламное видео на острове Сен-Бертелеми, который отличается своей колоритностью и яркими красками.

repost from #DolceGabbana #DGlovesStBarth #Happy2017

Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova)

Princess is in a peaceful mood #DGlovesStBarth #StBarths

Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova)

#DGLovesStBarth #DolceGabbana #StBarths

Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova)

В рекламе Алина сменила несколько образов и нарядов, много улыбалась и демонстрировала стройные ноги.

#DGlovesStBarth #Raw #DolceGabbana #StBarths

Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova)

#DGlovesStBarth #Raw #DolceGabbana #StBarths

Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova)

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Источник:

"Сегодня"

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