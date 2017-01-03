Украинская модель снялась в рекламе новой коллекции Dolce & Gabbana (фото,видео)
Сняли ракламное видео на острове Сен-Бертелеми, который отличается яркими красками
Украинская модель Алина Байкова снялась в рекламной кампании новой капсульной коллекции итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Видеоролик был опубликован на Youtube.
Сняли ракламное видео на острове Сен-Бертелеми, который отличается своей колоритностью и яркими красками.
В рекламе Алина сменила несколько образов и нарядов, много улыбалась и демонстрировала стройные ноги.
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