Украинская модель снялась в рекламе новой коллекции Dolce & Gabbana (фото,видео)

Сняли ракламное видео на острове Сен-Бертелеми, который отличается яркими красками

Украинская модель Алина Байкова снялась в рекламной кампании новой капсульной коллекции итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Видеоролик был опубликован на Youtube.

Сняли ракламное видео на острове Сен-Бертелеми, который отличается своей колоритностью и яркими красками.

repost from #DolceGabbana #DGlovesStBarth #Happy2017 Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova) Янв 1 2017 в 5:51 PST

Princess is in a peaceful mood #DGlovesStBarth #StBarths Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova) Дек 30 2016 в 7:58 PST

#DGLovesStBarth #DolceGabbana #StBarths Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova) Дек 29 2016 в 11:02 PST

В рекламе Алина сменила несколько образов и нарядов, много улыбалась и демонстрировала стройные ноги.

#DGlovesStBarth #Raw #DolceGabbana #StBarths Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova) Дек 29 2016 в 7:42 PST