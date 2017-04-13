Виктория Бекхэм запатентовала имя пятилетней дочери
Дочь дизайнера зовут Харпер в честь писательницы Харпер Ли, автора любимой книги Бекхэм "Убить пересмешника"
Британский дизайнер Виктория Бекхэм запатентовала имя своей пятилетней дочери Харпер в Великобритании и Европе, сообщает "Би-би-си".
По данным издания, таким образом Виктория сможет выпускать продукцию под брендом Harper Beckham, включая игрушки и одежду, а также защитит имя девочки в индустрии развлечений.
Отмечается, что дочку дизайнера зовут Харпер в честь писательницы Харпер Ли, автора любимой книги Бекхэм "Убить пересмешника".
Также Виктория и Дэвид Бекхэмы воспитывают троих сыновей Бруклина, Круза и Ромео. Примечательно, что их имена тоже запатентованы.
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