Виктория Бекхэм запатентовала имя пятилетней дочери

Сегодня, 18:40

Дочь дизайнера зовут Харпер в честь писательницы Харпер Ли, автора любимой книги Бекхэм "Убить пересмешника"

Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британский дизайнер Виктория Бекхэм запатентовала имя своей пятилетней дочери Харпер в Великобритании и Европе, сообщает "Би-би-си".

По данным издания, таким образом Виктория сможет выпускать продукцию под брендом Harper Beckham, включая игрушки и одежду, а также защитит имя девочки в индустрии развлечений.

Отмечается, что дочку дизайнера зовут Харпер в честь писательницы Харпер Ли, автора любимой книги Бекхэм "Убить пересмешника".

Также Виктория и Дэвид Бекхэмы воспитывают троих сыновей Бруклина, Круза и Ромео. Примечательно, что их имена тоже запатентованы. 

#RedNoseDay #RedBows X kisses from Harper x VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

I think they love him! We you @davidbeckham X VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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