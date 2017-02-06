Хакеры выложил в сеть скандальную переписку Дэвида Бекхэма

Сегодня, 15:09

Спортсмен отметил, что многие сообщения были отправлены "сгоряча", а некоторые части беседы были и вовсе отредактированы

Хакеры выложили в сеть компромат на Бекхэма. Фото: instagram.com/davidbeckham
Хакеры выложили в сеть компромат на Бекхэма. Фото: instagram.com/davidbeckham

Хакеры взялись за бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма и требовали от него миллион евро. В случае, если он откажется платить, они угрожали ему выложить в сеть личную переписку спортсмена, сообщает The Telegraph.

По данным издания, шантаж начался еще в начале прошлого года, когда с Бекхэмом связался человек, назвавшийся Артемом Ловузовым и стал угрожая опубликовать переписки бывшего футболиста.

 "Одно щедрое пожертвование, и вы можете быть уверены, что вся информация, которой я обладаю, будет уничтожена", — заявлял футболисту вымогатель.

Отмечается, что спортсмен не стал сотрудничать с киберпреступниками и сразу же обратился в полицию. Расследование началось год назад в Португалии, где располагаются серверы агентства Саймона Оливейра, представляющего публичные интересы бывшего футболиста. Несмотря на это, Ловузов продолжал присылать угрозы и даже хотел лично встретиться с Бекхэмом.

В итоге после года неудавшихся попыток шантажа хакеры выложили в сеть личную переписку бывшего футболиста, из которой следует, что спортсмен занимался благотворительностью только ради получения рыцарского титула.

"Если честно, это унижение. Если бы я был американцем, то получим бы нечто подобное [титул рыцаря] уже 10 лет назад", — говорится в переписке.

Вместе с тем, достоянием интернет-сообщества стали грубые высказывания Бекхэма в адрес некоторых британских лордов и резкий отказ спонсировать торжественный ужин ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Шанхае.

Позже Дэвид Бекхэм признал подлинность украденной хакерами личной переписки, сообщает Daily Mail.

Бекхэм отметил, что многие сообщения были отправлены "сгоряча", а некоторые части беседы были и вовсе отредактированы.

Примечательно, что организация ЮНИСЕФ, послом которой является Дэвид Бекхэм, встала на сторону пострадавшего от хакеров футболиста, сообщив, что он тратит очень много своих сил и энергии на работу с детьми.
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Lenta.ru

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