Хакеры выложил в сеть скандальную переписку Дэвида Бекхэма

Спортсмен отметил, что многие сообщения были отправлены "сгоряча", а некоторые части беседы были и вовсе отредактированы

Хакеры взялись за бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма и требовали от него миллион евро. В случае, если он откажется платить, они угрожали ему выложить в сеть личную переписку спортсмена, сообщает The Telegraph.

По данным издания, шантаж начался еще в начале прошлого года, когда с Бекхэмом связался человек, назвавшийся Артемом Ловузовым и стал угрожая опубликовать переписки бывшего футболиста.

"Одно щедрое пожертвование, и вы можете быть уверены, что вся информация, которой я обладаю, будет уничтожена", — заявлял футболисту вымогатель.

Отмечается, что спортсмен не стал сотрудничать с киберпреступниками и сразу же обратился в полицию. Расследование началось год назад в Португалии, где располагаются серверы агентства Саймона Оливейра, представляющего публичные интересы бывшего футболиста. Несмотря на это, Ловузов продолжал присылать угрозы и даже хотел лично встретиться с Бекхэмом.

В итоге после года неудавшихся попыток шантажа хакеры выложили в сеть личную переписку бывшего футболиста, из которой следует, что спортсмен занимался благотворительностью только ради получения рыцарского титула.

"Если честно, это унижение. Если бы я был американцем, то получим бы нечто подобное [титул рыцаря] уже 10 лет назад", — говорится в переписке.

Вместе с тем, достоянием интернет-сообщества стали грубые высказывания Бекхэма в адрес некоторых британских лордов и резкий отказ спонсировать торжественный ужин ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Шанхае.

Позже Дэвид Бекхэм признал подлинность украденной хакерами личной переписки, сообщает Daily Mail.

Бекхэм отметил, что многие сообщения были отправлены "сгоряча", а некоторые части беседы были и вовсе отредактированы.

Примечательно, что организация ЮНИСЕФ, послом которой является Дэвид Бекхэм, встала на сторону пострадавшего от хакеров футболиста, сообщив, что он тратит очень много своих сил и энергии на работу с детьми.