Алкоголь, мошенники и проститутки: полиция разработала листовки для гостей Евровидения
Отдельно в буклете предупреждают о сексе с несовершеннолетними
Украинская полиция предупреждает иностранцев об опасности во время песенного конкурса Евровидение, который состоится в Киеве. Для гостей разработали специальные информационные листовки с советами, – передает 24 Телеканал.
Зарубежным посетителям предлагают всегда держать при себе паспорт, не оставлять без внимания кошельки и ценные вещи.
Также советуют не употреблять алкоголь в общественных местах, играть в азартные игры и покупать что-то на стихийных рынках, наличные деньги менять только в банках.
Отдельно в буклете предупреждают о сексе с несовершеннолетними. За это иностранцам грозит 5-летнее заключение. За решетку можно попасть и за ночь с проституткой.
#МВС спільно з #Мінсоцполітики, @OSCE, #Нацполіція і #ДПС підготували для іноземних гостей #Євробачення2017 інформаційні листівки.#новини pic.twitter.com/Io9m1npCMw— МВС України (@MVS_UA) 18 апреля 2017 г.
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