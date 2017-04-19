Алкоголь, мошенники и проститутки: полиция разработала листовки для гостей Евровидения

Сегодня, 06:32

Отдельно в буклете предупреждают о сексе с несовершеннолетними

Гостям предлагают всегда держать при себе паспорт. Фото: AFP
Гостям предлагают всегда держать при себе паспорт. Фото: AFP

Украинская полиция предупреждает иностранцев об опасности во время песенного конкурса Евровидение, который состоится в Киеве. Для гостей разработали специальные информационные листовки с советами, – передает 24 Телеканал.

Зарубежным посетителям предлагают всегда держать при себе паспорт, не оставлять без внимания кошельки и ценные вещи.

Также советуют не употреблять алкоголь в общественных местах, играть в азартные игры и покупать что-то на стихийных рынках, наличные деньги менять только в банках.

Отдельно в буклете предупреждают о сексе с несовершеннолетними. За это иностранцам грозит 5-летнее заключение. За решетку можно попасть и за ночь с проституткой.
Евровидение, листовки, Євробачення, Евровидение-2017
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