Алкоголь, мошенники и проститутки: полиция разработала листовки для гостей Евровидения

Отдельно в буклете предупреждают о сексе с несовершеннолетними

Украинская полиция предупреждает иностранцев об опасности во время песенного конкурса Евровидение, который состоится в Киеве. Для гостей разработали специальные информационные листовки с советами, – передает 24 Телеканал.

Зарубежным посетителям предлагают всегда держать при себе паспорт, не оставлять без внимания кошельки и ценные вещи.

Также советуют не употреблять алкоголь в общественных местах, играть в азартные игры и покупать что-то на стихийных рынках, наличные деньги менять только в банках.

Отдельно в буклете предупреждают о сексе с несовершеннолетними. За это иностранцам грозит 5-летнее заключение. За решетку можно попасть и за ночь с проституткой.