Блогеры вырезали музыку из клипа Ивана Дорна: что из этого получилось

Блогер-дуэт из Амстердама House of Halo выпустил пародийную версию клипа Ивана Дорна Beverly, обнародованного певцом меньше месяца назад, – передает buro247.ua.

"Было здорово поработать с Иваном, он классный. Beverly сразу показалась мне идеальной для without music parody. Мы придумали столько шуток в конечном итоге, что хватило бы материала и на Beverly #withoutmusic часть 2!" — прокомментировал участник коллектива Erik.

Оригинал клипа:

Напомним, Иван Дорн в мини-юбке и парике шокировал поклонников.