Блогеры вырезали музыку из клипа Ивана Дорна: что из этого получилось

Сегодня, 02:14

House of Halo выпустил пародийную версию Beverly


Блогер-дуэт из Амстердама House of Halo выпустил пародийную версию клипа Ивана Дорна Beverly, обнародованного певцом меньше месяца назад, – передает buro247.ua.

"Было здорово поработать с Иваном, он классный. Beverly сразу показалась мне идеальной для without music parody. Мы придумали столько шуток в конечном итоге, что хватило бы материала и на Beverly #withoutmusic часть 2!" — прокомментировал участник коллектива Erik.

Оригинал клипа:

Напомним, Иван Дорн в мини-юбке и парике шокировал поклонников.
видео, пародия, дорн, иван дорн

Вы сейчас просматриваете новость "Блогеры вырезали музыку из клипа Ивана Дорна: что из этого получилось". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Иван Дорн в мини-юбке и парике шокировал поклонников

28 Июля, 08:24

В комментариях некоторые подписчики написали, что певец их разочаровал

Шоу-бизнес

Сеть покорила забавная пародия на клип Ани Лорак

25 Июля, 06:10

Девушка, голос которой очень напоминает голос Лорак, поет о том, что происходит на видео

Звезды

Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Какой красавчик": Иван Дорн похвастался кубиками пресса на пляже

10 Июля, 11:08

Снимок быстро стал популярным в сети и всего за несколько дней собрал более 40 тысяч лайков

Шоу-бизнес

Сеть "взорвала" пародия на клип Тины Кароль

20 Июня, 15:25

На Youtube выложили смешной видеомем на клип певицы 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования