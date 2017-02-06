Джек Воробей возвращается: вышел трейлер новых "Пиратов Карибского моря" с Деппом (видео)
Премьера пятого фильма франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" намечена на 24 мая
Вышел новый трейлер нового фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом в главной роли.
Видеоролик опубликован на YouTube Disney Movie Trailers.
По сюжету в новом фильме капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится старый противник, капитан Салазар, который решил уничтожить всех моряков на свете.
При этом самого героя спасет только артефакт — трезубец Посейдона, который дает своему обладателю власть над морями.
Сообщается, что кроме Деппа, в фильме также сыграли Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум.
Премьера пятого фильма франшизы "Пираты Карибского моря" намечена на 24 мая.
Ранее также вышел трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон.
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