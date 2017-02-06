Джек Воробей возвращается: вышел трейлер новых "Пиратов Карибского моря" с Деппом (видео)

Сегодня, 14:38

Премьера пятого фильма франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" намечена на 24 мая


Вышел новый трейлер нового фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом в главной роли.

Видеоролик опубликован на YouTube Disney Movie Trailers.

По сюжету в новом фильме капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится старый противник, капитан Салазар, который решил уничтожить всех моряков на свете.

При этом самого героя спасет только артефакт — трезубец Посейдона, который дает своему обладателю власть над морями.

Сообщается, что кроме Деппа, в фильме также сыграли Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум.

Премьера пятого фильма франшизы "Пираты Карибского моря" намечена на 24 мая.

Ранее также вышел трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон
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