Джим Парсонс рассказал о спин-оффе "Теории Большого взрыва"

Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут

Создатели "Теории Большого взрыва" написали для сериала достаточно проработанную предысторию, чтобы сделать из нее спин-офф.

Об этом сообщил звезда ситкома Джим Парсонс, который исполняет роль физика-теоретика Шелдона Купера, передает Empire.

По его ловам, в спин-оффе "Теории Большого взрыва" речь пойдет о детстве Шелдона.

"Сценаристы отлично поработали над характерами персонажей. Было бы расточительно не воспользоваться этим и не исследовать их предысторию", — отметил Парсонс.

Кроме того, он посоветовал актеру, который исполнит роль молодого Шелдона, играть по-своему, ничего не заимствуя.

Отмечается, что спин-офф будет сниматься в студии перед зрителями с использованием одной камеры. Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут. Дата премьеры пока не раскрывается.