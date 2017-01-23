Джим Парсонс рассказал о спин-оффе "Теории Большого взрыва"
Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут
Создатели "Теории Большого взрыва" написали для сериала достаточно проработанную предысторию, чтобы сделать из нее спин-офф.
Об этом сообщил звезда ситкома Джим Парсонс, который исполняет роль физика-теоретика Шелдона Купера, передает Empire.
По его ловам, в спин-оффе "Теории Большого взрыва" речь пойдет о детстве Шелдона.
"Сценаристы отлично поработали над характерами персонажей. Было бы расточительно не воспользоваться этим и не исследовать их предысторию", — отметил Парсонс.
Кроме того, он посоветовал актеру, который исполнит роль молодого Шелдона, играть по-своему, ничего не заимствуя.
Отмечается, что спин-офф будет сниматься в студии перед зрителями с использованием одной камеры. Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут. Дата премьеры пока не раскрывается.
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