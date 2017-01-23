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Джим Парсонс рассказал о спин-оффе "Теории Большого взрыва" http://www.segodnya.ua/img/article/7909/70_main.1485184889.png http://www.segodnya.ua/img/article/7909/70_tn.1485184889.png Шоу-бизнес Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут

Джим Парсонс рассказал о спин-оффе "Теории Большого взрыва"

Сегодня, 17:39

Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут

Джим Парсонс исполняет роль физика-теоретика Шелдона Купера. Фото: instagram.com/therealjimparsons
Джим Парсонс исполняет роль физика-теоретика Шелдона Купера. Фото: instagram.com/therealjimparsons

Создатели "Теории Большого взрыва" написали для сериала достаточно проработанную предысторию, чтобы сделать из нее спин-офф.

Об этом сообщил звезда ситкома Джим Парсонс, который исполняет роль физика-теоретика Шелдона Купера, передает Empire.

По его ловам, в спин-оффе "Теории Большого взрыва" речь пойдет о детстве Шелдона.

"Сценаристы отлично поработали над характерами персонажей. Было бы расточительно не воспользоваться этим и не исследовать их предысторию", — отметил Парсонс.

Кроме того, он посоветовал актеру, который исполнит роль молодого Шелдона, играть по-своему, ничего не заимствуя.

Отмечается, что спин-офф будет сниматься в студии перед зрителями с использованием одной камеры. Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут. Дата премьеры пока не раскрывается.
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Источник:

Lenta.ru

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